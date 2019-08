Los Pumas perdieron y ahora esperan la lista mundialista

Los Pumas mejoraron la imagen dejada el fin de semana pasado en Salta pero no pudieron quedarse con el triunfo frente a Sudáfrica, en el último ensayo previo al Mundial de Japón que comenzará el 20 de septiembre. El seleccionado argentino, con mayoría de suplentes, perdió 24 a 18 en Pretoria contra los Springboks, jugó mejor que hace siete días, tuvo chances de quedarse con el triunfo pero un par de errores muy finos le impidieron conseguir el cuarto triunfo en el historial.

Para Los Pumas se terminaron los grandes ensayos, solo quedará jugar un partido amistoso pero frente a un equipo regional de Australia con fecha a confirmar. A ese encuentro Mario Ledesma llegará con los 31 jugadores que debutarán el 21 de septiembre frente a Francia, en Tokio, a las 4.15 de nuestro país.

Ledesma brindará mañana, a las 11, una conferencia de prensa en el club Newman de Buenos Aires donde anunciará a los 31 convocados para la cita mundialista. Ahora las expectativas están centradas en esa lista que tendrá a la base de Jaguares más jugadores que militan en las ligas europeas como el caso del salteño Juan “Chipi” Figallo o el tucumano Nicolás Sánchez.

Ambos casi que tienen un pie en el avión que llevará al equipo a la gira previa por Australia y luego a Japón. Para el Chipi será su tercer Mundial después de Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015.

El pilar formado en el Jockey Club y jugador del Saracens de Inglaterra jugó los tres partidos del Rugby Championship, siempre estuvo en consideración de Ledesma y fue el propio head coach quien lo convocó al seleccionado cuando aun todavía rige la regla de no convocar a jugadores que no tiene contrato con la UAR.

Los Pumas regresarán el próximo lunes a la Argentina para continuar su preparación en el club Newman hasta el jueves 29 del corriente. Luego partirá a Australia donde seguirá con la preparación desde el 30 agosto hasta el 9 de septiembre, para arribar un día más tarde a Japón antes del debut mundialista en Tokio, ante Francia, dos semanas mas tarde. Los otros rivales que tendrán los argentinos en el grupo C del Mundial serán Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

Derrota de Inglaterra

El seleccionado de Inglaterra de rugby, que estará en el Grupo C junto a Argentina en la Copa del Mundo de Japón, cayó ayer como visitante ante Gales por 13 a 6 (primer tiempo de 10 a 0) en un partido amistoso.

El partido se jugó en el Millennium Stadium de Cardiff fue el desquite del jugado la semana pasada que Inglaterra ganó de local por 33 a 19 y que puso fin a una serie de 13 triunfos consecutivos de Gales, que en la próxima semana será número uno del ranking mundial.

Además, Nueva Zelanda, vigente bicampeón mundial, goleó ayer a Australia por 36 a 0 (primer tiempo 17 a 0) en un test previó a la Copa del Mundo de Japón y logró por 17ma. vez consecutiva la Bledisloe Cup que juegan anualmente ambos equipos.