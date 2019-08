Salta Basket suma piezas a su nuevo plantel

Después de jugar las últimas temporadas en la Liga Nacional, el escolta Mateo Bolívar se sumará a Salta Basket para afrontar la temporada 2019/2020 de la Liga Argentina, la segunda división en importancia a nivel nacional. Nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, será una de las piezas del nuevo formato infernal en el ex-TNA.

“Las expectativas son las mejores al inicio de cada temporada. Vamos a ser un equipo completamente nuevo y en proceso que buscará potenciarse dentro de la categoría. Con trabajo y de menor a mayor, no tengo duda de que haremos una gran liga”, señaló.

A la hora de exponer los fundamentos de porqué la decisión de venir a esta provincia, el ayuda base sostuvo: “Me decidí por varios aspectos. En primer lugar yo estaba abierto a bajar de categoría y en Salta pude encontrar lo que estaba buscando. Me sedujo la institución, el DT con quien tengo una gran relación y el rol en el equipo que me ofreció desde un primer momento. Sé que voy a encontrar una continuidad que venía buscando. También sumo esta chance que tenemos de entrar a la Sudamericana. Creo que Salta encajó con lo que venía buscando”.

Los Infernales ya confirmaron a Esteban Gatti, entrenador en jefe, quien tendrá la responsabilidad de dirigir los destinos tácticos en la cuarta temporada de la Liga Argentina para los salteños. De esa forma sigue el armado del plantel para encarar otra temporada nacional llena de desafíos para el elenco salteño. El primero de ellos será el partido final que disputará frente a Platense por un lugar nada menos que en la Liga Sudamericana de Básquetbol.

Hay que recordar que los Infernales se ganaron la chance de jugar por el boleto al certamen internacional por haberse coronado campeón del Súper 4 en la temporada pasada.

Bolívar tiene una vasta trayectoria en la máxima división a pesar de su corta edad, algunos de los equipos por donde pasó son San Martín de Corrientes, Argentino de Junín, Ciclista Juninense, Alvear de Villa Ángela (Chaco), Estudiantes de Concordia y Quilmes de Mar del Plata. Incluso cuenta con varias temporadas en la Liga A y también con experiencia a nivel internacional dado que disputó dos finales de la Liga Sudamericana junto a San Martín de Corrientes y otra con Estudiantes de Concordia.