"El día que se fueron nunca pensé que sería el último"

Ya pasaron cinco años y siete meses de aquel trágico enero en Campo Quijano. Era el 19 de enero de 2014 cuando un grupo de amigos resolvió organizar un asado en el camping de esa localidad. Se separaron las compras y pusieron como punto de encuentro una de las casas. "Jamás pensé que el día que salieron de acá sería el último que los vería", expresó Liliana Ríos, madre de Ana Belén y Juan Cruz Jurado, dos de las cuatro víctimas de la tragedia en la que una pequeñita, de apenas un año y medio, se salvó porque su madre la protegió con su cuerpo.

"Ese día me avisaron que se iban con otros amigos del barrio al camping. Me acuerdo que Juan me preguntaba si llevaba las herramientas, y le dije que lleve todo lo que necesite. Belén cambió a mi princesita (Ámbar, hija de Belén, de un año y medio en aquel momento) y le dije que le lleve ropa de abrigo porque Quijano se pone fresco en la noche", recordó Liliana, que de un día para el otro perdió a dos de sus hijos y tuvo que enfrentar el seguir adelante por su nieta, que además perdió parte de sus falanges. Esto fue cuando Jorge Barrientos, alcoholizado, voló sobre el cerco del camping y cayó encima del asador donde los hermanos Jurado y Sergio Rodrigo Tapia se preparaban para hacer un asado. También falleció Mario Alejandro Liendro.

Barrientos fue condenado el 10 de marzo de 2016 a la pena de 8 años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual.