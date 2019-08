Nene de 4 años y su admiración por San Martín: "Seamos libres que lo demás no importa nada"

A 169 años del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, emociona ver que su ejemplo está vivo. Muestra de ello es el caso de un nene formoseño de 4 años, Israel Costa, quien fue grabado por su papá cuando expresaba toda su admiración y amor por el prócer. La filmación tuvo tanta repercusión que se volvió viral.

La situación tuvo lugar hace unos días en la plaza principal de Formosa y tomó estado público luego de que su papá publicara en las redes sociales su reacción ante la estatua de San Martín. "Seamos libres que lo demás no importa nada", dice el pequeño y luego grita: "Viva la Patria".

Cada vez que salen, Israel le pide a su papá que lo lleve a la plaza y se queda extasiado mirando la estatua del prócer y asegura que se transforma en el militar argentino que liberó a Chile y Perú. "San Martín es mi amor", asegura en el video.

"Llevamos la pelota, se subió a los jueguitos de la plaza, pero duramos apenas un ratito: él quiere ir a ver a San Martín. Lo filmé y me abstraje. Me puse en un rol externo, como si no fuera el padre, como si lo estuviese viendo desde afuera. Cuando arranca el video él empieza a correr hacia al monumento y a hacer un sonido que hace solo cuando está súper emocionado. Eso me heló la piel. 'Esto es algo que no es normal', pensé", aseguró su papa, Daniel Costa.

¿Cuál es el origen de la admiración del nene por San Martín? Probablemente la respuesta sea su madre. María José es docente de historia y una vez que Israel le preguntó por el General ella le mostró la película "Revolución" y la versión del Himno a San Martín de Pedro Aznar. Ese día, algo cambió.

Cuando Daniel publicó su video en las redes sociales jamás imaginó la repercusión que iba a tener: "Me decían qué honor, qué ejemplo los padres, y qué más quisiera yo que llevarme esa gloria, pero es mentira. Es todo de él, es algo que nació en él. Es curioso, pregunta, pregunta y nosotros solo le respondemos y le explicamos".