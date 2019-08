Promueven la detección de la artritis reumatoidea

Hasta el 23 de agosto la Sociedad Argentina de Reumatología realizará una campaña de detección gratuita de artritis reumatoidea. En el caso de Salta, la campaña se extenderá hasta la primera semana de septiembre. Con el objetivo de iniciar los tratamientos bien se presenten los síntomas, los profesionales salteños se suman a esta campaña que realizar los estudios de detección en forma gratuita.

Los especialistas hacen hincapié en la importancia de la atención de la enfermedad para obtener mayores posibilidades de éxito en el tratamiento.

"Nuestro principal objetivo es que los pacientes con artritis reumatoidea lleguen lo más rápido posible a la consulta con el reumatólogo. Debemos aprovechar lo que se denomina ventana de oportunidad, desde que se inician los síntomas hasta que el paciente comienza con el tratamiento. Un retraso aún de pocos meses "implica la pérdida de la posibilidad de obtener mejores resultados", afirmó César Graf, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune de causa desconocida que afecta principalmente las articulaciones, aunque puede comprometer otros órganos. Los síntomas se van instalando de a poco: primero se inicia con la rigidez matinal, el dolor y la hinchazón articular (manos, pies, rodillas, tobillos y codos) que dominan el cuadro. Luego se presenta una debilidad generalizada, fatiga y con menor frecuencia fiebre. En cuanto a la rigidez, mejora con el movimiento y la actividad física, y empeora con el reposo prolongado. Puede afectar a cualquier persona de cualquier sexo, aunque es más frecuente en las mujeres. Además, si bien es más común entre las personas de mayor edad, puede afectar también a niños y jóvenes.

"Los pacientes inician sus síntomas en forma progresiva. Aparece el dolor y la hinchazón en las pequeñas articulaciones de las manos, como pueden ser los nudillos, y con el avance de la enfermedad aumenta el dolor y el número de articulaciones comprometidas como muñecas, codos, rodillas, llegando a deformarse si no son tratadas adecuadamente. Es frecuente la presencia de síntomas generales como malestar general, debilidad, acompañados de otros particulares como sensación de arenilla en los ojos, boca seca y algunos alarmantes como dificultad para respirar normalmente", sostuvo María Elena Crespo, médica reumatóloga y actual jefa del Servicio de Reumatología del hospital Señor del Milagro.

En diálogo con El Tribuno, Crespo destacó que el hospital Del Milagro cuenta con cinco horarios para todos los pacientes previamente anotados.

Niños y adolescentes

María Elena Crespo alertó que la artritis también se puede presentar en niños y adolescentes y destacó que en caso de los primeros los síntomas son diferentes a los de los adultos, y destacó la necesidad de realizar controles con reumatólogos infantiles.

"Hay que dejar de pensar que las enfermedades reumatoideas son exclusividad de los adultos. No es así, y por eso es necesario realizar estos controles, más aún si te tiene antecedentes genéticos", agregó Crespo a este medio.

En cuanto a los afectados, Salta sigue la tendencia mundial de 1 caso cada 100 pacientes tiene artritis.

Sin embargo, luego de una investigación llevada adelante por el equipo de profesionales del Servicio de Reumatología, en el interior de la provincia y específicamente sobre la población wichi, se pudo comprobar que los casos de artritis en ese grupo se triplican. "Tiene que ver el ambiente, la alimentación y el agua, temas que se tienen que seguir estudiando", agregó. La prevalencia es de 3 a 1 en la mujer y el rango de edades en que se presenta en adultos es de entre 20 y 40 años y en cualquier edad en la infancia hasta los 16 años.

Crespo agregó que tiene cierta carga genética. "Pero no necesariamente se puede tener artritis, pese a la predisposición genética, a lo que se suma la alimentación", afirmó.

Por un tratamiento

La artritis reumatoidea no tiene cura, pero se logra detener su avance con tratamientos bien llevados y en término. “Si el paciente piensa que porque no se cura no tiene que ir al médico, la enfermedad sigue su evolución natural que genera deformidades”, agregó la doctora Crespo. Recalcó la necesidad de avanzar con diagnósticos a tiempo e iniciar tratamientos tempranos. Esta enfermedad puede genera deformación en manos y pies en el caso de los adultos y de la columna en los niños. Las personas que identifiquen signos y síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista a través de la página web: www .pedirturno.com .ar o llamando al 0800 220 0082.