Maradona elogió al Messi y lo definió con una singular comparación

Un Diego Maradona auténtico. Luego de la intervención programada en su rodilla derecha, se recupera diariamente y ya empezó a caminar de a poco para fortalecer la zona operada. Siempre de buen humor, este viernes tuvo nuevamente una aparición pública en la que habló de todo y sorprendió con sus declaraciones sobre Lionel Messi.

"Me pareció un Messi Maradona. Lo vi más rebelde, diciendo lo que siente y ganadolo en la cancha sin que nadie arregle ningún partido", opinó el Diego con respecto a la actuación del jugador del Barcelona en la última Copa América y aprobó el cambio de actitud de la Pulga: "Me gusta más este Messi, que está con su familia, se muestra jugando con su perro o tomando una cerveza que el que criticaban porque no cantaba el himno", continuó en TyC Sports y La Red.

En el torneo continental, el 10 de la Selección tuvo fuertes declaraciones en contra de la Conmebol. Ahora, Maradona cuestionó las críticas que se hicieron contra el rosarino. ”Luché 25 años contra Blatter y Grondona porque defendí la pelota. A mí no me pagaban por hablar. Yo defendía a los jugadores y hoy tengo el reconocimiento de los monstruos”, sentenció Diego y concluyó: "Todo lo que hace Messi es ganancia para Argentina".

"Me operaron la derecha porque fue la que me aguantó todo. Todos hablaban de la zurda pero la derecha fue la rodilla que me soportó, el aductor que me aguantó", ironizó sobre el por qué de la intervención en la pierna diestra. En el mismo tono, siguió con la explicación: "La que se comió las patadas fue la derecha y después el premio lo daba la zurda". Maradona tiene programada la misma operación pero en la rodilla izquierda, aún sin fecha oficial.

FUENTE: OLE