Profundo dolor en el Colegio de Jesús

Una profunda congoja causó la partida de la religiosa Esilda Bustos, quien falleció ayer a los 101 años. Hoy no habrá actividades en el Colegio del Jesús.

Décadas atrás, a Esilda el Vaticano le encomendó una investigación histórica sobre la vida de la Madre Catalina de María Rodríguez, la religiosa cordobesa que fundó en 1872 la congregación Esclavas del Corazón de Jesús.

En 2017, la Madre Catalina fue beatificada por el papa Francisco, tras constatar un milagro de la religiosa ocurrido hace más de 20 años con una mujer que sobrevivió tras una muerte cerebral en Tucumán.

Décadas atrás, la hermana Esilda había sido la encargada de hacer la presentación ante el Vaticano desde el punto de vista histórico y teológico. La madre Catalina nació en 1823 y falleció en 1896.

Esilda nació en Córdoba el 17 de febrero de 1918. La religiosa era la menor de nueve hermanos. Estudió y se recibió de profesora de Letras.

En Córdoba tuvo su formación religiosa, entró a la congregación las Esclavas del Corazón de Jesús y cumplió misiones en Buenos Aires, Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero. A Salta llegó en 1992, donde construyó fuerte lazos con la comunidad del Colegio de Jesús.

“Yo me cuidé de hacer juicios. Es muy embrollada la cosa. No hay que juzgar sin tener pruebas”. “Vivimos en una sociedad que se cree gran cosa”, dijo en una entrevista que dio a El Tribuno en 2017.

