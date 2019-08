El Gobierno convocó a los referentes económicos de los candidatos a presidente

En su primer mensaje luego de asumir de manera formal como ministro de Hacienda, Hernán Lacunza convocó a los referentes económicos de los candidatos presidenciales con el objetivo de "preservar la estabilidad" del país.

En este sentido, y en paralelo a la convocatoria que realizó el propio presidente Mauricio Macri luego de la derrota electoral en las PASO, afirmó: "El mercado presta más atención al futuro que al presente, y más importante de lo que pueda hacer el Gobierno es lo que diga la oposición y la importancia de esa oposición en la opinión pública es directamente proporcional a su chance de triunfo electoral".

"No creemos en nombres mesiánicos ni en funcionarios omnipotentes, el presidente nos ha pedido que convocáramos a los referentes económicos de todos los espacios que han competido , el Frente de Todos, Consenso 2030, NOS, el Frente de Izquierda, para ponernos de acuerdo como hombres de Estado en algunas condiciones básicas para preservar la estabilidad como condición de primer orden, y después competir en las elecciones y que la gente elija, pero no podemos poner en riesgo esta estabilidad por la competencia electoral" .Guillermo Nielsen, uno de los economistas de consulta de Alberto Fernández y amigo personal de Lacunza, se refirió a la convocatoria: "Es una decisión política que tiene que tomar Alberto, pero somos muy cuidadosos de no dar señales de interferencia. No queremos que haya malas interpretaciones". Y añadió: "Por ahora es una frase de un discurso y no hubo ni contactos previos ni una convocatoria formal".

En tanto, el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, confirmó que su espacio aceptará la convocatoria. Lo hizo públicamente a través de las redes sociales. "De acuerdo con nuestra vocación por el diálogo y los consensos, hemos aceptado la invitación del ministro de Hacienda y Energía. Por lo tanto, nuestros técnicos están a disposición para contribuir con opiniones y propuestas al objetivo de la estabilización", señaló.

En diálogo con Infobae, Marco Lavagna amplió: "Somos los primeros que llamamos a una mesa de diálogo y a buscar acuerdos, así que mal no podríamos no asistir, si efectivamente nos convocan. Claramente lo que uno tiene que evitar son simplemente las reuniones para la foto. Tiene que haber una voluntad de escuchar y buscar consensos, si no te dura muy poco el efecto y volvés a la misma situación".Además, calificó el mensaje que transmitió esta mañana el nuevo ministro de Hacienda como "correcto" aunque sin grandes anuncios. "Tiene el objetivo de estabilizar y llevar algo de tranquilidad, sin grandes cambios. También es difícil en este contexto si uno primero no estabiliza", señaló.

En esta línea, Lavagna consideró que "no hubo anuncios". "Lo único fue la necesidad de mantener el tipo de cambio estable y la convocatoria al diálogo. Vamos a ver cómo reaccionan en los próximos días. No sé si Lacunza tiene mucho margen de maniobra porque el Gobierno ya había hecho hace un par de días anuncios económicos", agregó

Desde el frente NOS, que impulsa la candidatura presidencial de Juan José Gómez Centurión, afirmaron a este medio que el equipo económico liderado por Agustín Monteverde acudirá a la convocatoria. Sin embargo, criticaron: "Es raro que un ministro de Hacienda haga una convocatoria política siendo un organismo Ejecutivo. No son los últimos meses de Gobierno los más apropiados para aprender a escuchar".

Por otro lado, el Frente de Izquierda rechazó la convocatoria. "Convocan para compartir el ajuste. A eso llaman diálogo. Respondemos que hay que romper con el Fondo, invertir las prioridades y tomar medidas de emergencia a favor de las mayorías populares. Para discutir está el Congreso, nada de espaldas al pueblo", expresó la candidata a diputada nacional Myriam Bregman.

En tanto, el candidato del frente Despertar, el economista José Luis Espert, aseguró que participará de la convocatoria anunciada por Lacunza, a quien calificó como un "buen profesional y una mejor persona".