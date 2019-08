Bochini al rojo de bronca: “Si Beccacece no cambia, que vuelva Holan”

El ex futbolista Ricardo Bochini, ídolo máximo de la historia de Independiente, criticó hoy al entrenador Sebastián Beccacece y pidió cambios en la forma de jugar del equipo.

Luego de haber perdido 3 a 0 ante Estudiantes en La Plata por la Superliga, el “Bocha” fue contundente: “La parte final de (el ex DT Ariel) Holan fue igual a esto que se vio ayer. Sin profundidad, sin sorpresa, sin gol. Y Beccacece tiene que cambiar, si no que vuelva Holan”‘.

El rojo sumó un triunfo y una derrota en el plano local, pero fue eliminado de la Copa Sudamericana por Independiente del Valle, en cuartos de final.

“El hincha está decepcionado, evidentemente Beccacece no encuentra el equipo y tiene un enorme problema: no llega. Contra Estudiantes no pateó al arco en 90 minutos. Yo quería seguir en la Sudamericana y jugar las semifinales con un brasilero”, dijo en declaraciones formuladas a Radio Cooperativa.

Bochini consideró que “el equipo no tiene juego y los jugadores están muy lejos entre sí” y cuestionó el armado ante el pincha: “Sacaron a Domingo y a Pablo Pérez por dos jugadores que no tenían ritmo. La Copa Argentina debería ser prioridad ahora”.

“La Sudamericana también era para ganarla, pero se perdió con un equipo menor y el partido contra Estudiantes realmente fue muy malo”, cerró.