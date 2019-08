“No puedes ser el mejor del mundo si eres argentino y nunca ganaste un Mundial

El periodista Salvador Sostres, de ABC de España, le hizo un interesante reportaje a José Antonio Camacho, exentrenador de la selección española, un hombre reconocido por decir lo que piensa sin filtro. Actualmente sin club, viene de dirigir al seleccionado de Gabón.

El DT, de 64 años, opinó que Diego Maradona está por encima de Lionel Messi, a quien le dedicó unas duras palabras: “Sin un Mundial, Messi no puede ser el mejor. Con el talento que Diego tenía si se hubiese tomado su carrera tan en serio como Cristiano y Messi, todavía hoy estaría en activo y dando más de una tarde de gloria”, analizó.

A continuación, un fragmento de la entrevista que publica ABC, de España.

-¿Un Mundial o una Champions?

-Ganar un Mundial es lo máximo a lo que puedes aspirar.

-Messi.

-Messi es un muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo. Pero Argentina es una primera potencia. No, sin un Mundial Messi no puede ser el mejor.

-Argentinos.

-No haber ganado un Mundial es algo que, los argentinos, a Messi, siempre se lo van a reprochar.

-El mejor.

-Maradona. No estuvo en los clubes necesarios para ganar en la Champions, pero por su velocidad, su regate y su gol es el mejor jugador que jamás he visto. ¿Cómo se puede jugar así? Y además mandaba. En el campo era él quien mandaba.

-¿Con quién quiso jugar y no pudo?

-Di Stéfano, Puskas, Kubala, aunque también me gustaría marcar a Messi o a Cristiano.

-Cristiano.

-A Cristiano lo conozco desde Portugal. Mi primer partido como entrenador del Benfica fue contra el Sporting. Le vi jugar y le dije a mi ayudante, Pepe Carcelén: ¿tú has visto lo que yo he visto?”. Ya entonces era buenísimo y súper profesional. Como Messi.