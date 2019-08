Alberto Fernández fue recibido por la Conferencia Episcopal

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió hoy con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) con el propósito de analizar "la delicada situación socioeconómica que afecta a los argentinos".



Fernández fue recibido en la sede de la CEA, en Suipacha 1034 del barrio porteño de Retiro, por el presidente de la institución y obispo de San Isidro, Oscar Ojea; el vicepresidente, arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, y el secretario general y obispo de Chascomús, Carlos Malfa,



Según voceros del Episcopado y del Frente de Todos, el dirigente peronista Santiago Cafiero también participó de este encuentro.



"Los Pastores compartieron con el candidato lo manifestado en la 182° Reunión Comisión Permanente que se llevó a cabo la semana pasada", consignaron las fuentes religiosas.



Además, en un comunicado reiteraron que "es necesario que en este tiempo se trate especialmente de cuidar el bien común privilegiando a los pobres, que son los que más sufren".



La Comisión Ejecutiva expresó en la reunión que "este tiempo presente de la Patria necesita un diálogo eficaz y del cual participen todos los sectores".



"Diálogo que lleve a establecer acuerdos estables para la continuidad del proceso electoral y favorezcan soluciones al momento difícil que se está viviendo", fundamentaron las autoridades eclesiásticas.



A la vez, sostuvieron que este encuentro "se dio en el marco de la disponibilidad de la Iglesia a dialogar con los candidatos de todos los sectores sociales y políticos".



En declaraciones radiales, Fernández ponderó hoy el rol que ocupa actualmente el papa Francisco como líder del catolicismo y aseguró que el pontífice "lo reconcilió con la Iglesia".



"Soy un católico poco practicante y estoy muy enojado con la Iglesia porque no practica muchos de los valores que nos pide practicar, sobre todo el amor por los pobres, por los perseguidos, por los marginados, pero debo admitir que Francisco me reconcilió" con esa institución, había dicho Fernández por AM 750.



En ese sentido, confió que en la Navidad pasada le envió un correo electrónico al Papa y le confesó en ese texto que "era la primera vez que le escribía a un cura para esa fecha" y que lo hacía porque se sentía "reconciliado" con el catolicismo.



Además, Fernández negó que Francisco haya jugado un papel importante para que el peronismo alcanzara la unidad para las elecciones de este año, como se informó en la prensa estadounidense, y aseguró que el jefe de la Iglesia "es demasiado importante como para involucrarse en cuestiones mundanas de la política".