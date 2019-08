Viciconte: "No puedo creer la locura de exponer ciertas cosas"

"Me divierte porque no puedo creer la locura de exponer ciertas cosas. Hay una cautelar en la que nadie puede hablar y estos videos se exponen por algo, no es de la nada… Me preocupa la situación y me parece que es grave estar mostrando un video con la dirección de mi casa, no está bueno, más allá de que yo no vivo sola ahí", expusó Mica Viciconte sobre la cámara oculta que Nicole Neumann le hizo a su ex Fabián Poroto Cubero y que salió a la luz en las últimas horas.

"No estoy de acuerdo en nada de lo que están diciendo los medios. Que esté alguien en un auto una hora, dos horas, y que tenga la libertad de bajar o subir con las puertas abiertas no me parece nada grave. Yo lo llevé a Fabi a entrenar y lo esperé. Todas las veces que fui lo esperé, porque al estar lesionado se sabe cuándo entra pero no cuándo sale, depende de cómo está la rodilla. El lugar es una Villa Olímpica, que está lleno de canchas y hay un lugar para estar, hay de todo… la verdad entré muy pocas veces… e incluso todas las veces que fui siempre me quedé en el auto por un tema de que él está laburando, a mí me incomoda un poco…", relató la ex Combate.

"Es su lugar de trabajo; incluso, cuando tengo ganas de ir al baño no voy al de ahí, sino voy al que está más lejos. Además, no hay problema porque todos conocen a su familia, que va siempre… Yo me quedé en el auto esperando como lo hice todos los días", precisó Viciconte.

"Ese día (el del video) lo esperé y después nos fuimos para casa. Y no puedo contar más. Hay una cautelar que no se respeta y estaría bueno que accionen con esto de verdad, porque lo que pasó no es una tontería, es grave", destacó la panelista.

"Que vayan a filmar a tu casa, a mí no me gusta. Es raro lo que pasó. Ya me habían avisado que había venido una mujer… y el video es de hace un mes", reveló. "Cubero se operó el miércoles. La persona que miente tiene que hacerlo bien, pero la que no sabe, a la larga…", agregó.

En tanto, Mica sostuvo que su abogado Cesar Carozza le dijo "que estaba haciendo las cosas bien porque no me estaba metiendo". "No hablé más y respeté, pero desde que llegó la cautelar se habló más que antes", lanzó sobre el accionar de la modelo.

Horas antes, la panelista recurrió a las redes sociales para dejar mensajes contra Neumann. Y si bien no la nombra, la destinataria es clara. "Para decir mentiras hay que tener memoria, para decir verdades, valor…", fue la primera frase que compartió en su cuenta de Instagram. Y la segunda: "Deséale suerte a quien actúe con maldad pues tarde o temprano la va a necesitar".

Recordemos que en las imágenes, que se conocieron horas atrás, se ve a Nicole pidiendo información al personal de seguridad del edificio en el que habita su ex con Mica Viciconte. El hombre respondió que no estaba autorizado a responder sus inquietudes. "Después de tres años, estoy agobiada, saturada, cansada de que cada vez que tengo que retirar a mis hijas y no es en el colegio, es todo 'dónde, cómo, cuándo, estoy acá hasta esta hora, me fui, estoy en otro lugar…'", explicó este martes en Nosotros a la mañana.

"Hay un montón de imponderables en la vida y la única forma es seguir trabajando como un equipo", lamentó sobre la actitud de Cubero, con quien estuvo en pareja durante 11 años y con quien tuvo a Indiana, Allegra y Sienna.

Neumann explicó por qué grabó las imágenes que les envió a sus abogados. "Decido hacerlo porque llegó un día en que me cansé de tener que ir a buscar a las chicas en tal lado, a tal hora y que nunca estén, o que estén en otro lado. Son acuerdos que están firmados con los abogados: tales días las chicas se retiran en ciertos lugares. Un día me cansé, la escribana no pudo acompañarme y lo quise filmar para tener la muestra de lo que me pasa día a día, que es insostenible teniendo tres hijas y trabajando", argumentó.

Fuente Infobae