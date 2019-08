Macri llamó a Fernández y este no le retaceó críticas

El presidente Mauricio Macri volvió a hablar por teléfono con el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, para coordinar el encuentro de los equipos económicos de ambos espacios políticos y, aunque adelantó su disposición para "ayudar en lo que se necesite", aclaró que "el daño que ha hecho (este Gobierno) difícilmente se pueda reparar en dos meses".

En esa línea, remarcó que está "hablando como candidato", y que "el hecho de que me hayan votado (en las PASO) más que a Macri no me da el poder de resolver, (porque) el poder lo tiene Macri" y "más allá de la gobernabilidad, lo que más me preocupa es la tranquilidad de la gente".

"Fue una conversación correcta, amable. Él estaba preocupado por lo que pasó en Nueva York. Yo lo compartí y le di mi opinión. Me preguntó si podíamos hacer un encuentro de equipos económicos", explicó Fernández, en una entrevista con Radio 10, brindando los pormenores de su charla del lunes con el Presidente, la segunda desde que concluyeron las PASO.

Según dijo, rechazó la idea de que fuera solo un hombre de su equipo económico, porque "no quería que especulen con que esa persona era mi futuro ministro de Economía", y que en cambio le propuso "convocar a los equipos de todos los partidos, para no aparecer como que cogobierno cuando no lo estoy haciendo".

"Le dije al Presidente que debemos preservar la institucionalidad y su investidura. Tenemos que ver cómo hacemos para llevar este tiempo. No quisiera estar en sus zapatos", aseguró el candidato del Frente de Todos.

Sin embargo, recordó que luego de hablar la semana pasada "el dólar se contuvo, así que algo puedo hacer", y agregó: "Puedo ayudar para generar expectativas".

"El Gobierno tiene que tratar de sostener un poco la situación que ha creado. Es difícil de hacer si perdió poder político. Pero si puedo ayudar a contener el desorden, voy a hacerlo", se comprometió el ex jefe de Gabinete entre 2003 y 2008.

La charla del lunes entre Macri y Fernández es la segunda comunicación telefónica que mantienen desde las PASO, y luego del encuentro que Macri tuvo con el nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, Hernán Lacunza, y la mayor parte del gabinete nacional.

Sobre Lacunza, Fernández dijo que se trata de "es un buen economista y funcionario", aunque dijo que "no sé qué puede hacer en este contexto", pero que "ojalá podamos ayudarlo, (ya que) si Lacunza pierde, sufren los argentinos".

Respecto de las medidas anunciadas por el Gobierno la semana pasada dijo estar a favor de "bajar el IVA a los productos de la canasta básica, pero no así", ya que "solo se desfinancia al Estado, porque hay muchos que podrían pagar el IVA y ahora no lo hacen".

"Esto les cuesta 1.500 millones de dólares a las provincias. Esto equivale a un mes de salarios en las provincias", evaluó. Y agregó: "Son decisiones un poco tomadas de los pelos y que generan estas cosas".

Sobre un potencial mandato presidencial suyo, Fernández dijo que tiene "bastante cerrado" cómo sería su futuro gabinete, aunque negó dar nombres y remarcó que el dirigente del Frente Renovador, Sergio "Massa sería un muy buen presidente de la Cámara de Diputados".

Por último, pidió al Presidente que "cuide las reservas" del Banco Central, y "no mezclar la campaña con la presidencia", a la vez que insistió en que "la dialéctica de campaña de como pararnos con el caos es perjudicial para ellos mismos".

"Ahora dejaron de hacerlo y nos toca a nosotros intentar explicarle al mundo que somos los que siempre resolvemos crisis", sentenció.

Entre sus próximas actividades el candidato del Frente de Todos tiene agendada una visita mañana a El Calafate, Santa Cruz, y el viernes a Mendoza, donde dará su apoyo a la candidata para la gobernación Anabel Fernández Sagasti.

Hoy se reúnen los equipos económicos

El ministro Lacunza recibirá a asesores de Alberto Fernández.

Hoy, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, mantendrá una reunión con el equipo económico del dirigente kirchnerista Alberto Fernández. El encuentro había sido acordado por el presidente Mauricio Macri y el líder del Frente de Todos en una comunicación telefónica.

Si bien aún no se confirmó quiénes serán los economistas del equipo del Frente de Todos que asistirán a la reunión, el propio Fernández confió que analizaba los nombres de Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Álvarez Agis, mientras que descartó que fuera a participar Matías Kulfas, porque está de luna de miel.

Según confiaron fuentes partidarias, los economistas del Frente de Todos “van a ir a escuchar a Lacunza, pero no llevan ni borradores ni propuestas puntuales, porque en eso Alberto (Fernández) fue muy claro cuando anunció que no cogobernaría porque solo es un candidato a presidente”.

Hasta anoche no se había confirmado el horario del encuentro entre los economistas del Frente de Todos y el ministro Lacunza.