Murió un hombre tras ser golpeado por policía en la Capital

Un hombre murió luego de haber recibido una patada en el pecho por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad y golpear la cabeza contra el asfalto, cuando presuntamente interrumpía el tránsito en una calle del barrio porteño de San Cristóbal.

Según confirmaron fuentes policiales, se trata de Jorge Gómez, de 41 años, y el oficial -identificado como Esteban Ramírez- quedó detenido tras la muerte del hombre. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 7, cuando un colectivero llamó a la Policía porque una persona, presuntamente alcoholizada y armada con un cuchillo, se encontraba interrumpiendo el tránsito en Carlos Calvo al 2600.

En uno de los videos difundidos ayer se ve a la víctima amenazando hacia el interior de un colectivo con un cuchillo tipo Tramontina en la mano. Justamente una pasajera llamó al 911 para denunciar por las amenazas que efectuaba este hombre desde la calle. Posteriormente Gómez siguió caminando y una oficial pidió refuerzos para neutralizarlo, los cuales llegaron rápido al lugar y se pusieron frente a este hombre.

Tras darle la voz de alto al sujeto, que se encontraba en la zona de parada de colectivos, uno de los cuatro policías que lo abordaron le aplicó una patada en la parte baja del pecho. Desmayado, el hombre fue llevado en una ambulancia a un hospital, pero en el centro de salud comprobaron que ya había muerto.

Ayer trascendió que el resultado de la autopsia determinó que Gómez falleció como consecuencia de una fractura de cráneo debido al golpe sufrido al caer por la patada. En tanto, Ramírez quedó detenido en la Unidad de Investigaciones de Procedimientos Judiciales y este martes fue indagado. Ante la Justicia, el acusado, que antes pertenecía a la Policía Federal, dijo que "respetó el protocolo de la fuerza", mientras su defensa pidió la excarcelación. Una versión policial indicaba que el hombre, antes de recibir la patada habría empuñado un cuchillo del tipo Tramontina.

"Esta mañana a las 2 me llama mi hija y me dice que le dijeron que Jorge había muerto y que el caso estaba resuelto", contó ayer Segundo, un tío de la víctima en declaraciones al canal de noticias TN. Además, el hombre comentó que al padre de la víctima le habían dicho que el cadáver estaba en una comisaría, pero cuando fueron se encontraron con que allí no estaba.

"Aparentemente estaba solo y se ve por la forma en la que venía caminando que no estaba normal. En un momento el policía da la voz de alto, él se detiene y parece que no dijera nada", comentó el hombre, quien agregó: "Puede ser que haya estado alcoholizado, pero no es la forma en la que tenía que actuar el policía. Creo que la Policía sale a la calle para resguardar nuestras vidas no para matarnos". El hombre contó además que hoy la familia se va a presentar como querellante en la causa, "para que esto se aclare y se haga justicia".

En tanto Ignacio Trimarco, abogado de la familia de la víctima, dijo que van a pedir las copias del expediente y que seguramente buscarán pruebas para acreditar "alevosía" en el hecho. "En el video se ve muy bien todo lo que pasó. Entendemos que no está justificado el accionar del personal policial, ya que en ningún momento puso en riesgo la vida de nadie", relató el letrado.