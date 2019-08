Cabales sigue su ascenso en el circuito folclórico

El ascendente grupo salteño Cabales está estrenando el nuevo video clip y en las próximas semanas estrenará su material discográfico, que seguramente estará en todas las plataformas digitales.

“Cable a Tierra” es el nombre del flamante trabajo, y aprovechará la ocasión para presentarlo en sociedad. El trío actuará el sábado próximo, desde las 22, en el Teatro Provincial de Salta, donde compartirá una noche íntima y con promesa de buena música.

La gente puede..o no...estar de acuerdo de algunas decisiones, pero los involucrados están conscientes cual es el mejor camino a tomar. Esta historia se relaciona al trío Cabales, última consagración del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba. Hace unos meses ingresó al grupo el “Zurdo” Fernando Borjas, en reemplazo de Fausto Leguizamón.

“Nadie se va porque si, esa es la pura verdad”, reza una zamba de Roberto Ternán, pero ya ahora solo resta mirar para adelante y afrontar nuevos proyectos artísticos.

Juan Pablo Delgado y Javier Santillán coincidieron en señalar que “todo está bien, no tenemos tiempo para meditar, debemos trabajar para continuar con el proyecto inicial”.

El “Zurdo” Borjas es la nueva incorporación del conjunto salteño, un músico joven que desde hace algunos años viene desparramando talento en distintas propuestas musicales.

“La verdad que es un placer sumarme a este valioso grupo, que en poco tiempo, se supo ganar el reconocimiento nacional dentro del género folclórico. Siempre me encantaron los desafíos y ahora no será la excepción, pienso aportar todos mis conocimientos por el bien del conjunto, ojalá tengan sus beneficios”, señaló Borjas, quien fue integrante de los grupos: Los que Cantan, y Pujllay, entre otros.

“Fernando es un talento increíble, por eso no dudamos en convocarlo para sumarlo al conjunto. Tenemos diversos compromisos a futuro, y no podemos perder el tiempo”, acotó Santillán.

“La vida es un constante desafío. Nos costó bastante sacrificio alcanzar varios logros nacionales, por eso vamos a seguir apostando por el trabajo, el orden, y la preseverancia, para alcanzar nuevas metas”, aseveró Delgado.

Hace cinco años

El trío Cabales se formó a mediados del año 2014. Nuestra música contempla influencias de artistas clásicos y contemporáneos del cancionero argentino y latinoamericano.

Cabales es una propuesta fresca, con sobradas condiciones de sus integrantes, que depositan su ilusión en cada escenario. Fueron declarados revelación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba 2017, y al año siguiente recibieron la consagración.

Se trata de jóvenes talentosos que ya recogieron experiencias en otras formaciones y ahora asumen un nuevo desafío musical. Ofrece una propuesta novedosa, sostenida en una línea poética fresca, pasional y por supuesto, como buen grupo salteño, dedicada también a esa estirpe musical tan especial del norte de nuestro país. Además, desde un contraste entre voces y sonidos logra un particular estilo que resalta las distintas intenciones de cada canción.