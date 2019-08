Cómo ayudar y pasar a la acción en el incendio de Amazonas

El mundo está impactado por los incendios en el Amazonas. Son más de 700 mil hectáreas las alcanzadas por el fuego. Los incendios en comparación al año anterior se incrementaron en un 83%, y ya son 73 mil los registrados durante 2019.

Los ambientalistas encendieron todas sus alarmas porque el bosque tropical más grande del mundo juega un rol crucial en atemperar los efectos del calentamiento global. El muchas veces denominado pulmón del mundo absorbe grandes cantidades de carbono de la atmósfera y es por eso que su estado y salud es vital.

Loro. Foto Pixabay.

Hay muchas formas de colaborar con el Amazonas y también para contribuir en la concientización de temas como el cambio climático, la prevención de la deforestación y el cuidado de nuestro planeta.

Firma una petición

Las acciones colectivas hoy tiene varias maneras de canalizarse y hacerse oir-. En plataformas como change.orgcualquier ciudadano puede redactar una petición y juntar las firmas digitales necesarias para hacerse oír.

Firmar una petición electrónica puede sumar para tomar conciencia y hacerse oír. Foto: Pixabay

En el caso del Amazonas un abogado llamado Gabriel que vive en Río Branco ya subió una petición titulada “Stop the burning of the Amazon rainforest!” (Paren la quema del bosque tropical del Amazonas). Al día de hoy ya sumaba 3.400.000 firmas y su próximo objetivo son los 4.5 millones.

Greenpeace también subió su petición Save the Amazon and stand with the guardians of the forest (Salvemos al Amazonas y demos soporte a los guardianes del bosque). Otro click que ayuda.

Donar dinero a las organizaciones que trabajan por la conservación del Amazonas

La ayuda económica bien implementada siempre es un alivio para quienes trabajan por la conservación de la naturaleza. En el caso del Amazonas son muchas organizaciones sin fines de lucro las que hacen su aporte. Vos podés hacer el tuyo a través de una donación.

Amazon Conservation Association Esta organización sin findes de lucro trabaja en la zona oeste del bosque tropical y tiene más de 20 años de historia. Le informa a cada donante qué hace exactamente con su dinero: plantar árboles, proteger animales, investigaciones para la conservación, etc.

Amazon Watch Fundada hace más de 20 años, su misión es proteger el bosque tropical y a los pueblos indigenas que lo habitan. Son socios de otros grupos ambientalistas para luchar por los derechos de los habitantes del lugar y para preservar el ecosistema del Amazonas.

Amazon Aid Foundation. Su misión es crear conciencia en la necesidad de preservar el Amazonas y lo hace a través de las artes, la ciencia y otras proyectos.

Amazon Conservation Team En sociedad con las tribus indigenas y las comunidades locales trabajan en la protección del bosque tropical, luchan por el cambio climático y fortalecen las tradiciones culturales.

Involucrate políticamente en el cambio climático

Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro o Donald Trump niegan el cambio climático y se rehusan a tomar medidas a futuro para la protección del medio ambiente, suceden catástrofes como el incendio en Amazonas.

Cambio climático Foto: Suart Hampton en Pixabay

Tomar partido y exigirles respuestas a nuestros líderes es necesario. ¿Cómo podemos hacerlo? Compartiendo contenido en las redes sociales, informándose seriamente sobre el tema, difundiendo información relevante y chequeada y ayudando a todos a tomar conciencia de lo importante que es cuidar a nuestro planeta.

Reducí tu huella de carbono

Las acciones individuales cuentan. Tal vez sientas que lo que vos podés hacer es insignificante, pero si todos lo hacemos suma. La huella de carbono que cada uno de nosotros generamos, puede ser más pequeña.

Consumir menos papel

Reciclar el papel

Reducir/evitar los productos con aceite de palma (se usa en comidas, cosmética, productos de limpieza y combustibles)

Reducir/ evitar el consumo de comida rápida o carne procesada

Buscar en los productos que compramos la certificación eco-friendly

Desconectar los cargadores cuando no los estás usando

Evitar usar el auto/ transporte público a los lugares que puedo ir caminando o en bicicleta

Usar bolsas de tela para hacer las compras

Cambiá tu buscador de internet

Una última idea para ayudar, cuando tengas que hacer una búsqueda en internet usá ecosia. Por cada 45 búsquedas que se realizan, Ecosia planta un árbol. Con la misión de hacer de la web un lugar mejor, esta organización destina sus ganancias a plantar árboles donde más se necesitan. Lo podés instalar en tu browser y con cada búsqueda que hagas te sumás a una buena causa.