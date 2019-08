Leonardo DiCaprio donó 5 millones de dólares para salvar el Amazonas

La fundación por el medio ambiente de Leonardo DiCaprio donará 5 millones de dólares para preservar el Amazonas, devorado estos días por los incendios. Earth Alliance, creada por el actor estadounidense y los filántropos Laurene Powell Jobs —viuda del fundador de Apple— y Brian Sheth, lanzó este domingo el Amazon Forest Fund con un anuncio en su página web. "La selva amazónica está en llamas, con más de 9.000 incendios forestales que abrasan paisajes delicados e irremplazables en todo Brasil esta semana", se lee en el comunicado.

"En lo que va del 2019 el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil ha denunciado más de 72.000 incendios (INPE). Este es un aumento significativo en comparación con los 40.000 incendios que se registraron en Brasil en estas mismas fechas el año pasado", continúa el mensaje de la fundación. "La destrucción de la selva amazónica está liberando rápidamente dióxido de carbono a la atmósfera, destruyendo un ecosistema que absorbe millones de toneladas de emisiones de carbono cada año y es una de las mejores defensas del planeta contra la crisis climática", destaca entre los efectos devastadores. También se buscan donaciones particulares para ayudar a reparar la selva tropical brasileña.

En esta misma publicación Earth Alliance también hace un recuento del valor cultural de la Amazonia: "Además, las tierras de los pueblos indígenas cubren aproximadamente 110 millones de hectáreas de la Amazonia brasileña, lo que hace que la región sea crítica no solo para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, sino también parala supervivencia cultural, la autodeterminación y el bienestar de los pueblos indígenas de la Amazonia".

