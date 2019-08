Gobernadores piden a la Corte que declare inconstitucional el decreto de rebaja del IVA

Gobernadores peronistas y de partidos provinciales realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma separada, para que se declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias, informaron fuentes judiciales.



Los mandatarios aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus arcas ya que se trata, en el caso de IVA y ganancias, impuestos coparticipables, y pidieron que el dictado de una cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación hasta que no se dicte un fallo de fondo



Estos planteos de unas 16 provincias se suman a los cuatro recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.



La decisión de intervenir sobre el costo de los combustibles se tomó en el marco de una batería de medidas diseñadas por el gobierno para moderar el impacto de la devaluación post PASO en la economía de los sectores medios y bajos.



Otra de las medidas de impacto inmediato fue la de eliminar el Impuesto al Valor Agregado, del 21 por ciento, a los alimentos de consumo básico pan, aceite, leche, pastas, yerba, arroz y azúcar.



Aunque en la Mesa de Entradas de "Juicios Originarios" de la Corte no pudieron brindar precisiones, debido "al cúmulo de tareas" que originaron las demandas "por separado", 16 provincias pidieron también el dictado de medidas cautelares para que se vean afectados sus fondos coparticipables.



Si bien los escritos ya fueron presentados ante el máximo tribunal, fuentes de las administraciones provinciales señalaron que Misiones, Neuquén y Río Negro estarían analizando desistir de la demanda para dar espacio a un posible acuerdo con el gobierno nacional.



Como lo hizo días atrás, la Corte enviará las demandas a la Procuración General de la Nación para que dictamine si los casos presentados por Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Santa Fe y San Juan son de su "competencia originaria".



Las medidas económicas del gobierno motivaron también demandas por fuera de las "competencia originaria" de la Corte, como la que instruye el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials ante la demanda promovida por la empresa Vista Oil & Gas, representada por el ex directivo de YPF, Miguel Angel Galuccio.



Vista Oil estuvo presente en la reunión que el miércoles último mantuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con gobernadores y empresarios del sector petrolero para debatir sobre los efectos de las medidas gubernamentales.