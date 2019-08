Dolores Fonzi está lista para volver

La película “Claudia” de Sebastián De Caro ya pasó por el festival de cine independiente de Buenos Aires (BAFICI) y ahora se viene su estreno comercial. Será el 12 de septiembre próximo, con Dolores Fonzi como protagonistas y un reparto que incluye a Laura Paredes, Julieta Cayetina, Julián Kartun y Jorge Prado, entre otros.

Fonzi y De Caro, actreiz y director en el set de “Claudia”. Foto: Gentileza .tiff.

Se trata de una comedia en la que Dolores Fonzi, el personaje de Claudia que da nombre a la película, interpreta a una mujer dedicada a organizar eventos, súper obsesiva. Cuando una colega suya le pide que la reemplace en la planificación de una importante fiesta de casamiento, ella acepta pero descubre que el lugar elegido para la ceremonia tiene problemas edilicios y a último momento decide cambiar la localización de la ceremonia.

Lo que seguirá es una serie de eventos desafortunados que convertirán a la celebración en una aventura absurda, con novias al borde del ataque de arrepentimiento, desmayos, familiares increíbles y ese viejo y querido morbo que forma parte del universo de las fiestas de bodas.

El regreso de Dolores Fonzi a la pantalla grande será el 12 de septiembre próximo. Foto: Gentileza .tiff.

Las palabras que conmovieron a todas

La presencia de Dolores Fonzi en “Claudia” cobra mayor notoriedad en el contexto de que será su primer gran trabajo desde que, a principios de mayo pasado, la actriz de 40 años comunicó a través de las redes sociales su lucha contra el cáncer de mama. “Me diagnosticaron cáncer de mama y tuve que someterme a una mastectomía”, contó a través de su cuenta de Twitter, y de inmediato reflexionó sobre la importancia de realizarse chequeos médicos.

“Claudia” es una comedia con toques de absurdo con una gran fiesta de casamiento como punto de partida. Foto: Gentileza .tiff.

La película se estrenó con buenas críticas en el último festival BAFICI. Foto: Gentileza .tiff.

“El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable (…) Si te tocás una bolita en la teta, andá a hacerte un chequeo que el tiempo es oro en estos casos y si a vos te cuesta aceptar el peligro, contale lo que tenés a alguna amiga para que insista por vos”, escribió Dolores en un mensaje en el que también le agradeció a Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, por sus consejos y compañía. “La palabra cáncer está tan estigmatizada que quedás perdida en una nebulosa de experiencias mal contadas, y Google. Rodéate de gente que te quiere. Acompañen a las personas que lo padecen. Es fundamental la contención de las personas que te rodean (…) Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama. ¡Es un montón! ¡Tócate, chequéate, querete! Me quedé sin glándula, pero tengo mucho ojete. Acompaño a los que siguen en la contienda y a los familiares que sufrieron pérdidas. Y gracias y perdón a quien corresponda”.