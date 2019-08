Homenajearon ala Pachamama con donaciones

Julio Córdoba es el titular de una pequeña empresa que se dedica al trabajo de mantenimiento de otras empresas instaladas en el Parque Industrial de la ciudad de Gral. Gemes. Muy creyente y respetuoso de lo religioso y lo pagano, aquello que heredamos de nuestros ancestros, desde hace una década junto a su familia, decidieron agradecer a la Pachamana por todo lo que les brinda durante el año, al considerar que gran parte de su trabajo está relacionado con el parquizado poniéndolo en contacto directo con la tierra. El primer homenaje a la Pacha fue muy familiar, tal como lo recuerda Julio.

"Recuerdo que lo hicimos en una maceta, no cavamos ningún pozo, después invitamos algunos amigos y sin darnos cuenta fue creciendo de a poco, hoy son muchas las personas que participan y creo que es un acontecimiento muy esperado en la ciudad, por todos los vecinos, en especial porque tiene un fin solidario", contó.

Esta afirmación sobre la importancia de la fecha se debe a que es un momento en el que se reencuentra toda la familia. "Tengo familiares que vienen de Santiago del Estero, Tucumán y Salta, es como un gran reencuentro cargado de emotividad, además de volver a ver y abrazar a muchos amigos", dijo Córdoba.

El dueño de casa nunca quiso que lo ayudaran con los gastos que implica esta ceremonia, ya que después de la ofrenda hay un gran almuerzo con música en vivo. "Creo que esto es algo que yo hago por agradecimiento de lo mucho que recibo durante el año, sin embargo mis invitados nunca llegan con las manos vacías", expresó.

Ayudando a otros

Este año la celebración de la Pachamama tuvo un sentido solidario. "Este año decidí aceptar esa ayuda que me ofrecían pero no para mí, sino para alguna institución que lo necesitara. Pensé que le podríamos agregar un sentido solidario a esta festividad. Entre las instituciones que existen y me propusieron elegimos comenzar con ayudar al sector de Geriatría del hospital Castellanos. Pedí entonces que mis invitados me donaran elementos de aseo personal, tuve una gran respuesta y lo que junté serán entregados al nosocomio para los abuelos allí internados", finalizó Julio Córdoba.

Las personas mayores alojadas en Geriatría no están enfermas, pero viven en esa parte del enorme predio hospitalario, solo porque no cuentan con un hogar, una familia que se haga cargo de ellos.

Allí los abuelos reciben toda la atención que necesitan, como una buena alimentación y los medicamentos indicados, la única carencia son los elementos personales de aseo como máquinas de afeitar, dentífricos, cepillos de dientes, jabón de lavar ropa, jabón de tocador y otros elementos relacionados a ese rubro.

Luego de los festejos, Córdoba llevó al hospital todos los elementos recaudados para mejorar la calidad de vida de los abuelos.