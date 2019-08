Los jugadores de Boca probaron el colectivo con mazazos

Luego del importante juego de esta noche, el plantel de Boca volverá el domingo al estadio Monumental por primera vez después de los incidentes ocurridos en la final de la Copa Libertadores cuando el partido debió suspenderse.

Aunque se trata de la 5ª fecha de la Superliga y no hay más nada en juego que el orgullo, volver a la cancha de River no es un detalle menor para los xeneizes y están preparados más allá de lo futbolístico.

Darío Rubén Ebertz, chofer habitual del micro que traslada a los xeneizes desde hace 10 años y que estuvo presente aquel día, explicó que ahora el vehículo está blindado

La última prueba la realizaron los propios jugadores de Boca, según contó en una nota con diario Olé. “Llevaron un auto al predio de Boca en Ezeiza con los mismos vidrios blindados que se le pusieron al micro y hasta los mismos jugadores le pegaron con una maza y no se rompen. Se rompe el vidrio de la parte de afuera, se astilla, pero para adentro no pasa nada. Tiene doble vidrio con una lámina de espesor muy gruesa en el medio. Y eso no deja que la piedra pase para el otro lado”, comentó Ebertz.

“Aunque creo que esta vez no pasará nada, si ocurre algo es para que se desmadre todo de nuevo, es como que no aprendimos nada”, concluyó el chofer.