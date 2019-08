Fernández le respondió a Macri: "Presidente no busque culpables fuera de su gobierno"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió las críticas efectuadas por el oficialismo a raíz de haber responsabilizado a la administración de Mauricio Macri y al FMI por la crisis actual y le pidió al jefe de Estado que "no busque culpables fuera de su propio Gobierno".

De esto es de lo que no se quieren hacer cargo.



Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno. pic.twitter.com/u6XOvCA91h — Alberto Fernández (@alferdez) 28 de agosto de 2019

"De esto es de lo que no se quieren hacer cargo", expresó Fernández desde su cuenta de Twitter, donde publicó un cuadro que consigna el crecimiento de la deuda pública en dólares y la fuga de capitales en el país desde 2016 hasta la actualidad.

Junto a ese mensaje, el postulante del Frente de Todos remarcó: "Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno".

Tanto el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros, criticaron hoy a Fernández por sus manifestaciones respecto de que el FMI y el gobierno de Macri son los responsables de la "catástrofe social" del país y le reprocharon tener una "actitud incendiaria" en la actual situación económica.

En la jornada del lunes, Fernández recibió junto a su equipo de trabajo, conformado por Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco, a los enviados del Fondo Monetario Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne.

Tras el encuentro difundió un comunicado en el que explicaba, entre otras cosas: "Los desembolsos totales efectuados por el FMI suman un total de US$ 44.500 millones aproximadamente y representan casi el 80% del préstamo total. De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, entre junio de 2018 y julio de 2019, salieron del sistema US$ 27.500 millones en concepto de Formación de Activos Externos de libre disponibilidad (fuga de capitales argentinos), aproximadamente y US$ 9200 millones por inversiones extranjeras especulativas (reversión de inversiones de capitales golondrina). En total, la salida neta de dólares supera los US$ 36.600 millones, lo que representa más del 80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha".