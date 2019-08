El Amazonas en boca de todos

El Amazonas es un lugar arquetípico, asociado a la exuberancia tropical, a la diversidad biológica y étnica, pulmón del planeta, protección de muy importantes cuencas hídricas, reservorio de carbono. Todo eso es el Amazonas, es innegable. El 40% de los bosques tropicales del planeta, 10% de la biodiversidad del mundo, una de las principales cuencas hidrográficas, etc. Hoy la prensa internacional, los políticos del mundo (principalmente europeos hay que decirlo) y algunos de nuestro continente, están alarmados, ofrecen ayuda, mientras vemos cómo la pluma de humo se va deslizando hacia el sur cubriendo nuestros cielos. ¿Por primera vez?

El Amazonas, que el imaginario colectivo sitúa como un lugar virgen, ha estado sin embargo, prácticamente ocupado en su totalidad, en al menos algún momento de la historia humana en el Continente Americano. Ningún lugar del Amazonas o Amazonia, ha estado desprovisto de la huella humana en los últimos miles de años. Ello no impide que hoy encontremos bosques que por su diversidad e imponente desarrollo estructural, pareciera que nunca fueron tocados por la mano del hombre. Pero no todo es bosque lluvioso en el Amazonas, también hay sabanas con pastizales, palmares, áreas bajo pastoreo y áreas de cultivo (ambos a costa de bosques y sabanas), y enormes ciudades (como Manaus) y decenas de miles de asentamientos indígenas. Los fuegos son parte de la relación hombre selva desde siempre, pero probablemente pocas veces de esta magnitud, exacerbada por los efectos del cambio climático, producido este, por las emisiones de gases de efecto invernadero (como el CO2 liberado en estos incendios), generado principalmente por países como EEUU, China, Australia, y europeos. Se estima que más de un millón de hectáreas (0,1% de la superficie total del Amazonas estimada en 6,7 millones de km2) se han incendiado este año. Considerando que aproximadamente hay 150 toneladas de carbono por hectárea, se habrían liberado unos 150 millones de toneladas durante este incendio, pero eso sería si todo lo que se quemó es selva en buen estado. No obstante, se calcula que ­solo la mitad lo es! Esta cifra representa aproximadamente la misma cantidad de las emisiones anuales de Francia, país con 67 millones de habitantes que tiene una tasa anual de emisiones de 5,2 tn/habitante de CO2 eq.

Francia, con 67 millones de habitantes que tiene una tasa anual de emisiones de 5,2 tn/habitante de CO2, sin contar por supuesto las emisiones que se generan fuera de Francia para suministrar los insumos cotidianos que ingresan al país. En ese sentido quizás el incendio representó un "puente de plata" para demorar el Acuerdo UE-Mercosur, ampliamente repudiado por los productores agropecuarios de dicho país.

Pero no solo el Amazonas arde, también ocurrieron incendios muy importantes este año en la región chaqueña. Principalmente en Bolivia y Paraguay, donde se han incendiado más de 500.000 hectáreas. Considerada la segunda región forestal de Sudamérica en términos de superficie (tiene 100 millones de hectáreas), la región chaqueña también está bajo las llamas, como ocurre todos los años, aunque la magnitud de este año escapa de lo normal, seguramente incentivado por la importante sequía generalizada. Esta región caracterizada por sus extensos bosques secos dominados por los quebrachos y algarrobos, estuvo dominada en extensas superficies en el pasado por pastizales ("Pampas") en muchas partes donde hoy abundan los bosques. Es que como resultado del proceso de introducción del ganado vacuno principalmente, estos pastizales sobrepastoreados dejaron de quemarse y ayudado, además, por la dispersión de semillas de árboles, proceso llevado a cabo por el propio ganado, los pastizales cedieron su espacio al bosque. Es decir el fuego y el uso tradicional han sido modeladores del paisaje chaqueño desde hace miles de años. Las actividades humanas, fomentando los fuegos al principio para cazar (los "chaqueos" de donde proviene el nombre de "Chaco") y luego los criollos con su ganado, han sido los modeladores del paisaje, extendiendo la superficie ocupada por bosques a expensas de los pastizales.

Hoy la crisis ambiental cada vez se parece más al apocalipsis bíblico, en donde las calamidades pregonadas no las sentiremos en un hipotético infierno, sino en los territorios, que ya no serán considerados el "paraíso terrenal", sino la prueba fehaciente de nuestros terrenales desaciertos.

Se culpa al sector productivo de gran parte de estos desmanes o desmanejos, que en muchos casos ocurre impulsado por un futuro incierto de nuevas restricciones que los lleva a apurar el trámite, de avanzar en el cambio de uso de la tierra, de selva o bosque, a campos de pastoreo o agricultura. En la medida que no busquemos caminos para conciliar el desarrollo productivo de estos países, con la necesaria preservación de los bienes y servicios de la naturaleza, estas situaciones de confrontación seguirán y son muy difíciles de controlar.

Porque al fin y al cabo lo que está ocurriendo es producto, en parte, de procesos históricos globales (entre ellos la industrialización) de quienes hoy se rasgan las vestiduras por la conservación de estos santuarios naturales, patrimonios naturales de la humanidad, pero territorios sobera nos de nuestros países.