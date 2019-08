“Covacha” Cruz, la sombra que ilumina

Mencionar el apodo de “Covacha” en la caliente tierra de Orán, es penetrar de forma directa a uno de lol festivales folclóricos más grande del norte provincial. El Festi Orán (ahora Festival de Orán) pasó por varias manos, pero desde hace 25 años, en la cabeza de armado de cartelera se encuentra el amigo Alfredo Cruz, un hombre gentil, amable y muy querido en el ambiente del canto popular.

Y como no formar parte del circuito musical, si “Covacha” Cruz también es cantor...y de los buenos. Seguramente los responsables del mencionado festival folclórico estarán preparando un homenaje para el personaje oranense, teniendo en cuenta que mañana y el sábado se llevará a cabo una nueva edición de la cita musical.

Cuesta un poco entender el apodo de “covacha”, ya que su significado habla de una vivienda pequeña, pobre e incómoda...todo lo contrario con lo que predica Alfredito: corazón grande, millonario en su generosidad, y reconocido por brindarle comodidad, no solo a sus amigos, sino también a todo aquel que necesita de una mano.

Desde su juventud empezó a “entreverarse” con las notas musicales, aportó en destacadas agrupaciones y hasta experimentó en alguna propuesta familiar. Seguramente sus primeros contactos con el Festi Orán fueron desde el escenario, en calidad de artista. Luego comenzó a trabajar en la organización, principalmente en la contratación de los folcloristas. Así fue como ganó “rótulo” y respeto en el ambiente, y con el paso de los años, se constituyó en una de las caras visibles de esta gran convocatoria.

“Muchas personas trabajaron para que este festival reciba el título de grande, pero no tengo dudas que el mayor responsable es el pueblo de Orán, que jamás dejó de concurrir a su fiesta, y cada año espera con ansiedad la llegada de la nueva edición. Todos están atentos a la medianoche del día 30 de agosto para cantarle el feliz cumpleaños a nuestra querida ciudad de Orán. A mi me llena de satisfacción y orgullo formar parte de esta propuesta musical, que hoy es una de las más importantes de la provincia. Los exponentes más renombrados del folclore desfilaron por el escenario oranense, y siempre halagaron la organización, eso considero que es el premio mayor para quienes formamos parte de este empredimiento musical. Ojalá las personas que nos sucedan, apuesten con el mismo sentimiento, es la única manera para mantenerlo de pie al festival”, comentó Alfredo Cruz.

Con el correr del tiempo, Cruz inició desafíos personales y se propuso abrir su propio camino...y no le va nada mal, aunque su corazón siempre comienza a latir con mayor intensidad cuando se aproxima agosto y están por llegar los tributos a San Ramón Nonato.

Siempre salió de su boca: “primero la familia...y después todo es pan comido”, aunque todos saben que el Festival de Orán jamás dejará de ser prioridad en su vida.