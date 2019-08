Ábila y Salvio, sin superclásico

En Boca Juniors las lesiones de Ramón Ábila y Eduardo Salvio le dejaron un sabor muy amargo en el paladar de Gustavo Alfaro, quien lleva adelante una buena campaña desde lo estadístico, ya que su equipo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores y es uno de los punteros de la Superliga.

Wanchope tiene una avulsión parcial del aductor derecho (desgarro con desprendimiento parcial del músculo), una lesión que sufrió en el empate sin goles ante la Liga Deportiva de Quito en la Bombonera, y que suele requerir soluciones quirúrgicas.

De los dos, el centrodelantero es el que está más complicado, ya que tendría para un mes de recuperación y se hace muy difícil que pueda estar para el partido de ida de las semifinales de la Libertadores, a disputarse el 1 o 2 de octubre.

Este es el cuarto desgarro de Wanchope desde que llegó a Boca, en enero de 2018: el primero fue en noviembre de ese año en el sóleo derecho, aunque no hubo parte oficial y por eso jugó limitado en lo físico la final ante River en Madrid; el 30 de marzo pasado se lesionó el aductor derecho y el 12 de mayo el izquierdo.

Enseguida de conocida la lesión, en el mundo Boca se barajó la posibilidad de salir a buscar otro 9 para la Copa, pero allegados al director deportivo Nicolás Burdisso descartaron la posibilidad.

El reemplazante para el superclásico será Franco Soldano, quien llegó semanas atrás desde el fútbol griego como la última incorporación en este semestre. En los dos encuentros que jugó desde el comienzo convirtió un gol, que el domingo pasado le dio la victoria al xeneize -como visitante- ante Banfield.

Lo del Toto Salvio es menos grave y el cuerpo técnico boquense cree que después de la fecha FIFA del fin de semana del 7 y 8 de septiembre, podrá empezar a entrenarse con el resto de sus compañeros.

Por ahora no se sabe quién ocupará su lugar el fin de semana frente a River: una posibilidad sería la presencia del colombiano Sebastián Villa, quien ingresó ante la Liga de Quito con buen desempeño.

Otra variante se daría si el entrenador se decide por un volante, que podría ser Daniele De Rossi, y pasaría entonces Nicolás Capaldo a la derecha; o si ingresaría Emanuel Reynoso, quien jugó en esa posición ante Banfield y no anduvo bien.