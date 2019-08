Tras los cuestionamientos de la Auditoría, Saeta presenta un informe

Luego del duro informe que realizó la Auditoría General de la Provincia en torno a supuestos sobrepagos por parte de Saeta en el 2014 a las firmas que brindan el servicio de transporte urbano de colectivos en el área metropolitna, la empresa estatal anticipó que el lunes presentarán un informe "refutando" al difundido por el organismo de control.

Consultados por El Tribuno, desde Saeta consideraron que "carecen totalmente de sustento las observaciones realizadas por la Auditoría" y que "en el informe fundamentan" las razones de lo que sostienen.

No obstante, admitieron que es acertada la postura del organismo de control respecto a que "se debería haber elaborado un acta de directorio explicando la inaplicabilidad de los índices" y que "de aplicarlos, los pagos que debería hacer Saeta a las empresas serían mucho mayores".

Según el documento de casi un centenar de páginas dado a conocer, los pagos realizados por Saeta perjudicaron en cifras millonarias a la Provincia en beneficio de los empresarios.

El estudio se centra específicamente en el 2014, cuando la empresa estatal era conducida por Claudio Mastandrea, pero expone supuestas irregularidades en los pagos desde la creación de Saeta, en 2005.

La Auditoría puso la lupa en los montos que Saeta les pagaba a las empresas prestadoras del servicio, los cuales se calculan según una serie de ítems que incluyen kilómetros recorridos, higiene de las unidades, estado de los vehículos, índice de accidentes, denuncias sobre el servicio, incumplimiento de frecuencias y recaudación.

El cuestionamiento del organismo de control radica en que Saeta habría pagado todos estos ítems a las empresas como si las mismas hubieran tenido siempre una efectividad del 100 por ciento en todas sus prestaciones.

De hecho, la Auditoría sugiere la necesidad de que la Justicia también intervenga en la investigación.

Punto por punto

Desde Saeta respondieron ante la posición de la Auditoría respecto de los métodos para medir los pagos al indicar que "el informe habla de una serie de índices de los cuales uno hace referencia a vehículos que no cumplen las condiciones apropiadas en materia de ruido y de humo", enumeraron y explicaron que "ese índice es inaplicable a punto tal que en la fórmula polinómica final (del informe) lo dejan de lado porque no se puede aplicar".

En segundo lugar, se plantea un índice a calcular sobre "vehículo que no cumple las condiciones apropiadas de higiene y establece que la misma se controla con los colectivos a primera hora en punta de línea".

"En las 37 puntas de línea, el 100 por ciento de los colectivos salen limpios porque hay empleados de Saeta que se encargan de no dejar salir el colectivo si no está en condiciones, por lo que no hay razones para objetar este punto ya que se cumple el 100%", afirmaron.

Por otra parte, hay un ítem referido a los accidentes de tránsito protagonizados por colectivos en el que se exige descuentos sobre los que tienen sentencia firme. "En primer lugar -dicen desde Saeta- tenemos muy pocos accidentes, uno o dos por mes, y ninguno con sentencia firme". Y agregan que "a esos dos accidentes hay que dividirlos por la cantidad de kilómetros recorridos, lo que da un índice inferior a 1, con lo cual no corresponde aplicar ningún tipo de descuento sobre lo que se abona".

Otro de los ítems cuestionados está referido a denuncias verificadas referidas al servicio de pasajeros y que las mismas deben ser denuncias escritas hechas por el pasajero y debidamente firmadas. "Saeta no tiene denuncias escritas porque todas se canalizan por el 148. Y, en 2014, se canalizaban por el teléfono de AMT, con lo cual, tenemos cero denuncias", afirman. No obstante, plantearon el hipotético caso de que las denuncias realizadas al 148 se tomaran como escritas y revelaron que hay, desde enero del 2018 a julio del 2019, 2.100 denuncias. "Si las dividimos por la cantidad de pasajeros transportados que son 16 millones por mes, por 100.000 kilómetros que es el valor fijado para el cálculo nos da un resultado que no llega a "mover el amperímetro' como para aplicar ningún tipo de ajustes", concluyeron.

Otros puntos que están bajo análisis

El proceso inflacionario llevó a cambiar de hecho el cálculo de los pagos.

El incumplimiento de las frecuencias por parte de las empresas es uno de los ítems que se toma en cuenta para calcular los pagos de Saeta a las prestadoras del servicio. Esta norma tiene una excepción que establece que no se considerará este índice cuando se transporta, por día hábil y por colectivo, más de 700.000 personas. “Nosotros no teníamos, en 2014, salvo la línea La Ciénaga que transportaba 780.000 personas, un número tan bajo. Todos los demás servicios superan ese número, por lo cual esta normativa estaba exceptuada de aplicarse”, afirman desde Saeta.

También se plantea un índice por recaudación a través del cual se hace el cálculo de cuánto ganó la empresa en el último mes con respecto al mismo período del año anterior y se aplicaba una quita si la empresa había recaudado menos. “Lo que pasó en el año 2014 -aclararon desde Saeta- es que empezó a regir la gratuidad del boleto estudiantil, entonces es evidente que en la comparación de los meses de ese año con relación a los del 2013 iba a haber menos recaudación, pero eso no era responsabilidad de las empresas sino del Gobierno provincial que tomó la medida, por lo que no se podía castigar a las empresas”.

Finalmente, la Auditoría cuestionó que no se aplica la estructura de costo-kilómetro. “Cuando nace Saeta se hace una estructura de costos donde se decía cuáles son los componentes de los mismos, más los porcentajes que reciben las empresas por inversión y por utilidad”, explicaron, y agregaron que “luego, cuando empieza el proceso inflacionario, se hace imposible actualizar todo el tiempo la estructura de costos, lo que le resultaba mucho más caro a la Provincia, por lo cual se toma la decisión de sentar a negociar a las autoridades de Saeta con las empresas para acordar un incremento que nunca podía ser superior a lo que el Gobierno le otorgaba a la administración pública”.

“Si se aplica la tabla que requiere la Auditoría, la Provincia debería pagarle a las empresas más dinero del que les está pagando”, advirtieron las autoridades de Saeta, quienes ya adelantaron a sus pares de la Auditoría algunos avances del informe que les presentarán el lunes para trabajar en conjunto al respecto.

Sugerencias de la Auditoría

1. Determinar los índices de calidad y de recaudación, para la correcta determinación del “precio de la contraprestación” mensual a abonar a cada una de las empresas prestadoras del servicio, a fin evitar que se abone injustificadamente el monto máximo.

2. Elaborar y aplicar el Manual de Cuentas Contables a fin de conocer con certeza los conceptos que representan las diversas cuentas y rubros incluidos en los registros y estados contables, y poder verificar y evaluar la información expuesta.

3. A efectos de la correcta determinación del índice de eficiencia (coeficiente insumo / producto) “costo km” calculado, deben considerarse además del identificado como “certificaciones de servicios op. transp”, otros rubros incluidos en “Anexo C” de los estados contables, tales como “Gastos de explotación” “Dif salarial + asig. no remunerativas” y “Combustible no subsidiado” que, sin lugar a duda alguna, forman parte del costo que se abona a las empresas prestadoras. Asimismo, se sugiere la reformulación del índice de eficiencia “Transacciones por punto de venta”, por cuanto no está integrado por valor monetario alguno, a fin de que se exponga el concepto de eficiencia correspondiente.

4. Prever la adecuada asignación de parámetros de medición, como así también la adecuada dotación de los recursos humanos, físicos y financieros para el cumplimiento de las metas pautadas.

5. Proceder al control exhaustivo de la información generada para la medición, registración y supervisión, respecto a la prestación de los servicios de Saeta.