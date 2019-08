Tini Stoessel se animó al topless e incendió las redes sociales

Tini Stoessel publicó una serie de fotos en las que se la puede ver muy sensual, haciendo un topless muy cuidado, con el cabello suelto, y unos jeans. Como no podía ser de otra manera, el posteo realizado por Tini en su cuenta de Instagram se volvió inmediatamente popular, con más de 1 millón de "likes" y muchísimos elogios para la cantante de "Quiero volver" y que el próximo 28 de septiembre estará en Salta.

Sin embargo, estas no son las únicas fotos compartidas por la artista que revolucionan a sus fanáticos. Hace unos días, tres meses después de oficializar su romance con Sebastián Yatra, la ex Violetta compartió una postal de ambos que causó furor. La selfie fue tomada mientras paseaban por las calles de Los Ángeles, visiblemente felices .

En julio disfrutaron de su primer viaje juntos. El lugar elegido fue Tulum, México: en sus paradisíacas playas descansaron, se metieron al agua y no tuvieron problemas en demostrar todo su amor en público. Si bien nunca se habían mostrado tan enamorados como en estas vacaciones, no es la primera vez que se besan en público. En abril pasado, cuando empezaban a circular con fuerza los rumores de romance entre ellos, Yatra brindó un show en el Luna Park que contó con la presencia de Tini. Cuando estaba por terminar uno de sus hits, "Cristina", el colombiano tomó a la ex Violeta de la cintura y le dio un beso apasionado que hizo delirar a las diez mil personas que asistieron a la velada.

Tini y Sebastián Yatra en las playas de Tulum (Foto: Grosby Group)

En el ámbito laboral, la joven argentina sigue con sus shows -tiene programadas fechas en Montevideo, Tucumán, Salta, Buenos Aires y Neuquén para los próximos meses- y todos los domingos brilla por su profesionalidad y carisma en el jurado de Pequeños Gigantes, en nuevo certamen de talentos infantil del programa de Susana Giménez.