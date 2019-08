Las órdenes de consulta del IPS aumentaron un 5% y cuestan $105

El viernes último, en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta se publicó una suba de aranceles del Instituto Provincial de Salud (IPS). Las autoridades de la obra social explicaron que el porcentaje que se aumentó es el mismo que percibieron en su sueldo de julio los trabajadores y las trabajadoras del Estado provincial.

Desde el jueves pasado, el directorio del IPS resolvió a aumentar un cinco por ciento los aranceles de las prestaciones sobre los valores vigentes al 1 de abril último. Esta suba comprende a todos los profesionales de la salud de la provincia inscriptos en el padrón de prestadores de la obra social, a las clínicas, sanatorios y centros de rehabilitación de la provincia, que sean prestadores del IPS directos o a través de círculos, asociaciones y centros.

El valor del bono consulta subió a 345 pesos y lo mismo saldrán los bonos de consultas odontológicas, psicológicas y de nutrición. El monto del copago de los afiliados sobre el bono consulta será de 105 pesos para los titulares y beneficiarios del sector activo y de 90 pesos para el sector pasivo, jubilados y pensionados. Antes la orden costaba 100 para titulares y 85 para el sector pasivo.

En la publicación oficial se aclaró que este aumento no se aplica a los efectores públicos, "a los códigos de internación domiciliaria, acompañante terapéutico, cuidador domiciliario, traslado en nomenclador para las personas con discapacidad (sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación), de radioterapia conformada tridimensional", ni al servicio de diálisis. Expresaron que "quedan excluidos todos los conceptos de traslados contemplados en los convenios con prestadores de diálisis del IPS".

El presidente del IPS, Martín Baccaro, explicó a El Tribuno que el aumento de cinco pesos en el copago de las consultas se debe a que siempre se acompaña los aumentos de sueldo, 30 días después de que estos se hayan efectuado.

Como el mes pasado los salarios de empleados y empleadas estatales de la Provincia aumentaron un 5 por ciento, este mes, los aranceles del IPS aumentaron en la misma proporción. "Nosotros siempre vamos con un mes de atraso con respecto al aumento de sueldo", señalaron.

Como este mes, debido a la lucha docente, los salarios estatales subieron un 7,5 por ciento, los aranceles del IPS aumentarán lo mismo desde el 1 de septiembre. "No hay ningún aumento. Es todo acompañar la inflación", manifestó Baccaro.

"Si este año los sueldos aumentan 38 por ciento, nosotros aumentamos los aranceles un 38 por ciento", insistió el funcionario. Explicó que esto se hace desde hace unos 10 años: "De manera paralela, aumenta casi el mismo porcentaje lo que paga el afiliado por el valor de la consulta. Todo tiene que ver con la inflación". Asimismo, advirtió que el valor final se redondea un mes para arriba y otro mes para abajo. Evaluó que, como pronto saldrán de circulación los billetes de cinco pesos, los redondeos el año próximo serán a cero.

Afiliaciones voluntarias

Baccaro contó que el IPS tiene 270 mil afiliados y que siguen vigentes las afiliaciones voluntarias: "Los procesos de incorporación no siempre son muy sencillos porque hay que analizar: dividimos por edad y vemos el riesgo". Consideró que esto seguirá en aumento ya que los precios del IPS son "mucho más bajos" que los de las prepagas. "Por lógica, el impacto de la crisis económica hace que más gente quiera pasarse al IPS", señaló.

En el hospital

Baccaro reconoció que muchos afiliados del IPS se atienden en el sistema público de salud: "Uno presupone que hay una raíz económica por la que el afiliado IPS va al hospital público. Cuando hay afiliados de otras obras sociales que van al hospital público, hay que pensar que, en algunos casos, este tiene servicios que el sector privado no tiene y que les da respuestas que en otros lados no se dan".

Más demandas en consultorios del IPS

El primer semestre de este año aumentó un 20 por ciento la demanda en los consultorios IPS de Salta capital, comparado con el mismo período de 2018.

Baccaro analizó que las consultas en este espacio seguirán en aumento: “Tenemos más profesionales y ahí no se paga nada”. Evaluó que, “como afuera cada vez cuesta más, la gente cuida más su dinero”.

“En la medida que los profesionales se hacen más conocidos y que el impacto del gasto de bolsillo es cada vez mayor, es algo que va a crecer”, consideró el presidente de la obra social.

En los consultorios del IPS, en General Güemes y Bolívar, se atienden 32 especialidades y estudios médicos, con más de 80 profesionales. Desde mediados de julio funciona un laboratorio de análisis clínicos. En todos los servicios que se brindan, los afiliados no deben pagar ningún plus ni arancel diferencial.

Hace unos meses se habilitaron los consultorios del IPS en Tartagal y en Orán, que funcionan en los edificios de las delegaciones de cada localidad.