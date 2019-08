“Alberto Fernández puede convocar a sectores que con Cristina ya estaban desgastados”

El atractivo paisaje que ofrece el recorrido del Teleférico fue el marco ideal para una breve pero intensa entrevista con el precandidato a senador del Frente de Todos, que tiene como principal referente a Alberto Fernández. En 10 minutos, tiempo que dura el viaje, el “Oso” expuso su visión sobre temas que se van a debatir este año en el Congreso nacional, aunque reconoció que su candidatura a gobernador sigue vigente.

Es un lindo día para pasear en el Teleférico...

El teleférico es uno de los atractivos que nos dio Roberto Romero, fue el primer gobernador que comenzó un proceso, como cuestión de Estado, de poner una Salta turística y después todos los otros gobernadores que vinieron en su proceso, por eso me gustaría ser el primer gobernador que empiece a industrializar la provincia.

Antes de hablar de su candidatura a gobernador, me gustaría que me cuente ¿por qué eligió ser precandidato a senador?

La verdad que creemos que estamos compitiendo con el poder que gobernó la provincia en los últimos 24 años. Entonces, nosotros tenemos que poner todo lo mejor, distribuirnos en toda la provincia, como es voto papel significa que tenemos que tener 3.119 fiscales para reponer la mesa, hay que tener una estructura. Soy el candidato porque nuestro espacio tiene que poner todo lo mejor.

¿El mensaje es ser la renovación en Salta?

Creo ser la renovación y también pensar que el Senado es la gran oportunidad que tenemos los provincianos de representar bien a cada una de las provincias. Una provincia pequeña como Tierra del Fuego tiene la misma importancia en el Senado que lo tiene una provincia como Buenos Aires que tiene el 37% del padrón.

¿Qué agenda tiene preparada para mostrarle a los salteños?

Es muy difícil poder mostrar como senador un trabajo particular, yo creo que esto lo tenemos que manejar en bloque. Este año, a Alberto y Cristina le vamos a pedir que figure en el presupuesto el pavimento de cuatro manos de toda la ruta nacional 34 desde Bolivia hasta Santiago el Estero. Entre todos vamos a pedir eso, lo tratamos de imponer. El tema de industrializar Salta es fundamental, el Estado es el gran generador de fuentes de trabajo y tiene que haber una industria incipiente. Salta produce mucha materia prima en todo, que necesita darle valor agregado para que podamos tener trabajo los salteños. El caso de litio es el tema que más me preocupa, nos puso Dios en un lugar ideal donde hay un mineral estratégico que lo tiene Catamarca, Salta, Jujuy, el norte de Chile y Bolivia. El 80% del litio del mundo está ahí y nosotros lo exportamos. En el primer proceso, la tonelada vale 100 dólares, cuando la hacemos sal, vale 700 dólares y ahí la exportamos. Si seguiríamos haciendo varios otros procesos llegaríamos a venderla en 9.000 dólares la misma tonelada. Creo que un kilo de litio equivalen a 17.000 baterías para iPhone, un kilo de litio es un auto eléctrico y nosotros lo dejamos libremente para que se lo lleven los norteamericanos, los europeos y después nos vendan como espejitos de colores los celulares. Creo que los salteños tenemos que poner todo para poder industrializar y hacer la batería. Voy a disponer del 2% del presupuesto de la Provincia, este año serían alrededor de 1.800 millones pesos para destinarlo a fomentar el trabajo genuino. Así como en el turismo hay que seguir haciendo el diferimiento impositivo para hacer hotelería, el que haga una fábrica y genere diez puestos de trabajo tendrá hasta tanto de crédito fiscal.

¿Qué opinión tiene sobre la reforma laboral y previsional que quiere llevar adelante el Gobierno nacional?

La reforma del trabajo no va a pasar porque hoy todos los legisladores han tomado conciencia de la gravedad que hay en un país que está perdiendo competitividad, que está perdiendo valor adquisitivo, que está perdiendo competencia a nivel mundial; no limitar la perdida del trabajo y facilitar el despido creo que sería terrible para todos los trabajadores. Eso creo que no va a pasar.

¿Qué opinión tiene sobre la ley del aborto?

El tema del aborto, claramente debería ser un tema que lo deberíamos abordar en toda la sociedad. Es un tema que no es por partido político sino por conciencia de cada uno de los ciudadanos. Estoy convencido, que es un problema de salud, pero una ley como la presentan no es viable. A todas las mujeres las desprotejemos porque muchas mujeres no tienen acceso a la salud, porque económicamente no están en condiciones, mueren en abortos clandestinos. Sí quisiera que haya un plebiscito y se vote. Después de ese voto los argentinos digamos, sí ganó o perdimos, es para siempre. Lo votemos entre todos y tengamos la conciencia de que es así para todos. Ahora, ¿que pasó para que nosotros los 10 legisladores salteños sigamos con la misma posición? Hace un año votamos en contra y el Estado estuvo más ausente que nunca. Dijimos que no votamos porque estaba bueno que hagamos prevención, que entreguemos profilácticos, que esté todo el sistema para la prevención para las mujeres y no lo están haciendo. Creo que el Estado está propiciando que esa ley salga.

¿Hay una política de prevención ausente de parte del Estado?

Totalmente ausente. Hoy no conseguís ningún método anticonceptivo disponible para una mujer o un hombre. Se dan muchos casos de violencia de género, donde la mujer no desea tener más familia, tiene 4 o 5 hijos y no los puede alimentar bien y viene el hombre después de un partido, con algo de alcohol y lo quiere hacer.

¿Qué expectativas tiene para el 11 de agosto?

El 11 de agosto tengo la expectativa de que los argentinos comencemos a cerrar una grieta después de una gran elección donde los argentinos empiecen a decidir en qué país quieren vivir. Mi expectativa es que la fórmula Alberto y Cristina tengan una gran elección, que sea muy fuerte y grande la diferencia y a partir de ahí empezar un proceso de pensar un país para todos y no un país como el de hoy, que es para pocos.

¿Se puede cerrar la grieta?

Yo creo que la grieta se cierra después de una gran elección. El país nació en una grieta entre unitarios y federales, después se cierran, se abren pero siempre está; pero creo que cuando la gran mayoría decida una situación, la grieta se achica y se va achicando. Ahora, cuando hay dos posturas muy fuertes, como tener un país para pocos, vos ves que la clase media piensa que son igual a los terratenientes. Hoy una persona que pudo comprarse un terreno de 10×30 se cree terrateniente. Terrateniente es aquel que tiene 10.000 ha en la Pampa Húmeda y hay mucha gente que se confunde. Salen un poco de esa situación y creen que por mérito propio salen de una situación económica y no porque hay un contexto que te ayuda a que con tu esfuerzo puedas salir. Creo que tiene que ser un país que premie el esfuerzo, pero que también haya una situación en la que puedas desarrollarte.

¿Sigue firme la candidatura a gobernador?

Nosotros tenemos un perfil ejecutivo, creemos que tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para que tengamos un contexto nacional que cambie. De nada serviría que Leavy sea gobernador de Salta si tenemos a Macri de presidente. Yo hablo de industrializar la provincia y todos los días cierran 43 pymes. Entonces, para que esto exista tiene que haber un consumo que genere una demanda y esa demanda haya alguien que la fabrique. Claramente me gustaría ser un industrialista.

¿Qué le pareció la decisión de Cristina de que Alberto Fernández sea el candidato a presidente?

Al principio me resultó como un shock, pero después uno se da cuenta que es una gran líder y una estadista. Creo que Alberto está en mejores condiciones para hacer un buen gobierno como presidente. Puede convocar a sectores que con Cristina ya estaban desgastados. Alberto tiene esa capacidad y puede ser un gran presidente para un gobierno que va a ser muy difícil y que va a necesitar la mayor unidad de todos los argentinos.