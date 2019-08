Basterrechea, el nuevo refuerzo que contrató Central Norte

Central Norte sigue en proceso de elección y está cubriendo los últimos cupos de refuerzos requeridos por Ezequiel Medrán para completar el plantel que afrontará el Torneo Federal A, en el cual debutará con Juventud Unida en Gualeguaychú, el 1° de septiembre.

Los dirigentes del cuervo, en un trabajo mancomunado con Nicolás Lauría Calvo, el manager deportivo, y el cuerpo técnico, lograron cubrir una nueva vacante. Se trata de Leandro Basterrechea, un marcador central de vasta trayectoria en los torneos de ascenso, que jugó la temporada en Maipú, de Mendoza.

Basterrechea, de 29 años, radicado en tierras cuyanas desde hace dos años, arribaría a la provincia mañana y se pondrá a disposición del DT azabache.

“La negociación fue a través de mi representante, él se comunicó con (Ezequiel) Medrán y después con el manager de Central Norte. En un principio hubo un acercamiento hace un mes, después se enfrió un poco, se dejó de hablar, pero por suerte se reflotó y se pudo cerrar”, explicó el jugador en diálogo con El Tribuno.

“Me dijeron que es el club más grande de Salta y tiene un gran hinchada, eso te seduce”, agregó antes de arribar a Salta.

No fue muy difícil para el nuevo defensor azabache tomar la decisión de continuar su carrera profesional en el club de barrio norte.

“Todos me hablaron maravillas de Salta y Central Norte. Me dijeron que es el club más grande y tiene un gran hinchada. Uno que busca club para jugar, lo seduce mucho eso”, explicó el marcador central.

Basterrechea, expectante por integrarse el grupo y conocer su nuevo club, habló sobre su actualidad y en que condiciones llegará a Central: “Jugué el último Federal A con Deportivo Maipú y después me sumé a Fadep (Fundación Amigos por el Deporte), que es de mi amigo Sebastián Torrico, arquero de San Lorenzo, y que tiene un equipo que compite en la Liga de Mendoza. Eso me sirvió para entrenar, jugar y mantenerme en actividad”, aseguró el nuevo refuerzo azabache.

Por otro lado, el defensor comentó: “estoy físicamente y futbolísticamente bien, se que allá están haciendo lo más fuerte de la pretemporada, ya veré con que me encuentro”.

El defensor, que se formó en Gimnasia de la Plata, posee un destacado currículum en su carrera profesional. “Jugué en el Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de la Selección argentina, también pasé por Bragantino, un club de Brasil de Primera División”, expuso la nueva incorporación de Central Norte.

Basterrechea, no solo se puede desempeñar como marcador central, “también jugué como volante central, pero este caso voy como defensor, lo puedo hacer por derecha o izquierda. Tengo buen juego aéreo, soy un defensor fuerte y, a mi criterio, salgo jugando bastante bien con la pelota”, se describió el nacido en La Plata con un tono risueño.

Todo está acordado para que Leandro Basterrechea sea oficialmente en refuerzo de Central Norte. Una vez que el defensor arribe a la provincia se reunirá con el presidente Héctor DeFrancesco para firmar el vínculo que lo ligará al club de barrio norte.