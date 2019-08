Gonzalo Farfán se considera una gota de esta tormenta musical

Gonzalo Farfán hace algún tiempo empezó a exhibir su talento en la música y el canto. Es un joven que apuesta por el aprendizaje y la superación diaria, no baja los brazos y afronta cada desafío. Hace un par de años encaró su carrera como solista y pareciera que le va bastante bien.

Acaba de editar su segundo material discográfico titulado “Canto rodado”, donde en su mayoría incluyó temas de su autoría.

“Estos cantos vienen rodando conmigo desde la infancia o quizás desde algún tiempo remoto. Canto rodado es una oportunidad para encontrar el paisaje del ser y al ser en los paisajes, es la naturaleza pronunciada por un hombre que ama su terruño. Mi canto es un ir hacia la esencia, allí donde se halla el tesoro más preciado de nuestro existir. Manifiesto de ese modo el soberano amor que siento por mi tierra y por los personajes que sobre su lomo sueñan, viven y trajinan. Así pues, entrego estos cantos, ecos del paisaje golpeando hondo en mi joven corazón”, afirmó Farfán.

Su faceta de compositor

“Me atreví a sumar nueve canciones mías en el disco, además de un track, donde grabé tres formas de cantar la copla: baguala, pali pali, y copla con tonada; lo hice en la Quebrada del Toro, junto a mi abuelo Pedro. Trabajé sobre formas musicales que marcaron épocas importantes en nuestro canto popular, simplemente intenté evolucionar en el tema. Destacados ritmos impusimos en el material, lógicamente sin faltar la zamba. Lo grabamos en el Eko Estudio, de la localidad de Vaqueros”, agregó el artista de Campo Quijano.

Una fecha especial

Además, el ascendente folclorista ya prepara una fecha muy especial en su carrera artística. “El jueves 5 de septiembre, lo presentaré al disco en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura. La cita se iniciará desde las 21.30 y habrá invitados especiales y sorpresas. La velada será a beneficio de la escuela rural de Palomitas “Carlos Xamena” Nº4433, departamento de General Güemes. También aprovecharé para interpretar canciones de mi primer disco”, enfatizó Gonzalo.

Con respecto a las recientes actuaciones, Farfán comentó: “Estuve en el Festival del Locro, en la ciudad tucumana de Concepción, con cerca de 25 mil personas, y donde Los Nocheros fueron el número central. También ofrecí mi repertorio en el Festival Nacional del Poncho, en Catamarca. Además, no puedo dejar de mencionar que durante la temporada de verano participé en los Festivales Callejeros, en Cosquín, con muy buena respuesta de la gente. Logré una buena perfomance en el Festival de la Vendimia, en Animaná, entre otros convocatorias”.

Los estudios

Farfán concurre a la Escuela Superior de Música de Salta José Lo Giúdice: “Estoy cursando el tercer año del Profesorado de Instrumentos. Además, estoy en el primer año de la Licenciatura de Letras, en la Universidad Nacional de Salta. Soy conciente de que debo acompañar de manera paralela mi propuesta musical con el aprendizaje, es la combinación adecuada para la superación. Todavía tengo mucho camino por recorrer”, acotó.

“Pero Salta no tan solo es bella por su geografía, clima, arquitectura y hospitalidad legendaria, sino por la deslumbrante cultura de su pueblo, basada principalmente en el folclore. Yo solo soy una gota en esta tormenta musical”, dijo el joven que parece enamorado de la poesía. “La biblioteca de la Intendencia de Rosario de Lerma me va a editar tres poemas, dentro de la recopilación Antología Poética, que tendrá su cuarta edición, siempre con poetas del Valle de Lerma”, destacó.

Cuenta con el video clip “La ví y me enamoré”, canción que le pertenece en letra y música. Lo grabó en Purmamarca, Tilcara y en Salta capital. El trabajo se hizo en el estudio del Chaqueño Palavecino.

Farfán nació en el “Portal de los Andes”, allá en el bello Campo Quijano, un suelo que inspira a los poetas, músicos y cantores. Con solo 22 años, este cantautor salteño va encontrando un lugar en el circuito del norte argentino.

“Agradezco a mi familia por su apoyo y amor constante, en especial a mis padres Susana y Juan, ami hermano Fito y a mi prima Ana. Mariana Baraj que prestó la belleza de su canto para adornar y pintar la historia de amor que es la canción Florcita de cortadera. Eloy Notario por ser no solo el arreglador del disco sino también un gran amigo. Mi abuelo Pedro Farfán por dejar su voz como testimonio del canto más genuino de nuestra tierra para la posteridad”, señaló finalmente Gonzalo Farfán.