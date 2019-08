Macri cerró su campaña en Córdoba: "Es importante que vayamos a votar el domingo"

El presidente Mauricio Macri encabezó esta tarde en Córdoba el acto de cierre de la campaña de Juntos por el Cambio con los candidatos a diputados nacionales por esa provincia, donde el oficialismo busca sacar una diferencia que lo deje bien parado para las elecciones generales de octubre.

El acto se realizó en la Plaza de la Música de la capital provincial, donde el Presidente está acompañado por el primer candidato de Juntos por el Cambio a diputado nacional, Mario Negri, y los demás postulantes de esa lista, entre ellos Soher El Sukaria, Hugo Romero, Leonor Martínez Villada y Luis Juez.

Recibido con una gran ovación, Macri cerró la ronda de oradores sobre el escenario montado especialmente para la ocasión. "Estoy feliz de estar en esta provincia que la siento mía. Me siento cordobés por adopción. Acá empezó a gestarse esa decisión de decir basta". Destacó el valor y el crecimiento de esta provincia: "Hay una ebullición en el aeropuerto de Córdoba".

Acompañado por su esposa, Juliana Awada, el mandatario se ilusionó: "Imaginémosno por un instante todo lo que podemos hacer en estos cuatro años con un poco de viento a favor, ahora que tenemos bases sólidas".

Indicó que "necesitamos un Estado que potencia todo lo que los cordobeses son capaces de producir".

Y lanzó: "Los cordobeses ahora tienen más responsabilidad que hace cuatro años. Ahora tienen que ratificar todo lo hecho hasta ahora. Todo empieza a decidirse en pocas horas. Este domingo se decide si seguimos avanzando hacia el futuro o si volvemos al pasado".

Para cerrar, ratificó: "Es importante que vayamos todos a votar este domingo. ¡¡¡Vamos Córdoba; vamos Argentina!!!

#7Ago El presidente de Argentina, Mauricio Macri, realiza este miércoles el cierre de su campaña presidencial en Córdoba, de cara a las elecciones primarias que se realizarán el próximo 11 de agosto en la nación suramericana. Conéctate #LEV por: https://t.co/NdV5hzPwnP pic.twitter.com/47M3ul9tx3 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) August 7, 2019

De cara a las primarias del próximo domingo, Macri afrontó esta semana un cierre escalonado que incluyó la ciudad de Rosario, el último lunes, la Capital Federal este martes y finalizará este jueves con un acto en Vicente López.

El evento se desarrolló con un escenario 360°, sobre el que van realizando sus discursos los oradores. Incluso, sonó la canción Soy cordobés, de Rodrigo, y se armó un pequeño baile en el lugar. En otro momento, se escuchó Color esperanza, la canción interpretada por Diego Torres.

Los oradores

Habló primero Luis Juez (quinto en la lista para diputados). Después, Leoner Martínez Villada. A continuación, el mestrista Hugo Romero; luego, la macrista Soher el Sukaria. Seguidamente, Mario Negri, cabeza de boleta brindó sus palabras y lo presentó a Macri.

Luis Juez fue uno de los primeros oradores. “Acá no hay ningún bondi. No olfateen que tampoco había chori", enfatizó en alusión a los militantes de Juntos por el Cambio. "El cambio es un millón de pequeños pasos. Acá nadie roba, acá nadie es bandido, acá nadie se hace rico", sumó.

Y agregó: "Nunca para atrás, vamos por los pasos que faltan. El cambio no es un problema del Presidente. Todos tenemos amigos que están enojados. Y tenemos que ir a buscarlos". Cerró con un claro: "A la Argentina no la pueden gobernar cuchiflito y pindonga".

Luego, tomaron el micrófono Martínez Villada, Romero y SoherEl Sukaría.

Cerró de los candidatos a diputados Mario Negri, con un discurso más extenso que sus compañeros de boleta.

"Si la memoria a todos nos embarga vamos a repasar lo qué pasó en 2015. Acá le dijimos basta al populismo y a la demagogia. Macri vino 21 veces a Córdoba. Ella, la que está en Rosario, vino solo cuatro veces en ocho años y siempre discriminó a los cordobeses. Macri no viene a Córdoba a pedir disculpas, viene a ratificar el federalismo. Acá no se está jugando el destino de la provincia. Acá hay que optar por la boleta larga porque no es lo mismo los Fernandez o que gobierne Mauricio Macri", reseñó.

Objetivo

En Córdoba, le pidió a su electorado que vaya a votar el domingo en las PASO, una exhortación que Juntos por el Cambio considera vital para fogonear la polarización que imagina frente al kirchnerista Frente de Todos que postula a Alberto Fernández.Macri será el último orador en un acto que los organizadores locales calculan que reunirá a más de siete mil personas. Las puertas de la Plaza de la Música se abrirán a las 17, y una hora y media más tarde se espera que Macri les hable a los presentes y a quienes lo sigan a través de la televisión y de las redes sociales. A las 18.30 hablaría Macri.

Con la visita de hoy, que será fugaz, Macri habrá enhebrado tres “bajadas” a Córdoba durante la campaña para las PASO, tal como lo habían anticipado el diputado Mario Negri, cabeza de la boleta legislativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada. Es la 21ª visita de Macri a Córdoba.

Fuente: La Voz del Interior