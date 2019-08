Con toda la carne en el asador y las populares agotadas

Toda la carne en el asador y con populares agotadas

Parte del plantel disfrutó de un asado ayer en la casa del Chipi Figallo a días del duelo con Sudáfrica. En tanto, ya no hay populares a la venta y solo quedan preferenciales y plateas.

A un par de días del partido entre Los Pumas y Sudáfrica en el estadio Padre Marteareana, las entradas populares ya se han agotado y resta un mínimo porcentaje de ubicaciones a la venta. El encuentro del sábado, por la tercera fecha del Rugby Championship, se iniciará a las 16.40 y, aun cuando todavía no se han vendido todas las localidades, se espera un buen marco de público.

Mientras avanza la venta de entradas, Los Pumas aprovecharon ayer para cumplir con algo que ya se ha vuelto tradición en cada visita a Salta. Parte del plantel disfrutó de un asado en la casa que la familia de Juan Figallo tiene en San Lorenzo; las bondades de la carne salteña se disfrutaron estuvieron acompañadas por buenos vinos en una jornada especial que sirvió para fortalecer el grupo de cara al desafío del sábado.

El plantel tendrá hoy, a las 12, una nueva jornada de entrenamientos en el Jockey Club; para mañana, a las 10.30, está programado el capitan run en el Martearena y luego Mario Ledesma y algunos jugadores dialogarán con la prensa.

De allí todo quedará listo para el partido del sábado, en el que el apoyo será masivo para Los Pumas. Prueba de ello es que ya no hay más populares a la venta y solo restan venderse unas tres mil entradas preferenciales y un menor número de plateas laterales. A estas podrían sumarse un remanente que librarán las agencias de turismo que tienen reservados paquetes especiales para sus clientes.

Cabe destacar que la venta de entradas populares (cabeceras norte y sur) corrió por cuenta de los clubes de nuestra ciudad y del interior; cada entidad podía vender los tickets a sus socios o el público en general, quedándose con un porcentaje para cubrir diferentes gastos.

Los tickets que queden disponibles se están vendiendo en todos los clubes, en la Unión de Rugby de Salta, en Musimundo y en la página web de Ticketek. Los costos son los siguientes: preferenciales $700; platea lateral $500 y platea central $1.200.

El Martearena no solo tendrá el colorido de la camiseta celeste y blanca, sino también los colores de muchos clubes salteños. Desde el verde de Universitario, albirrojo del Jockey, el albiceleste de Gimnasia y rojinegro de Tigres, solo por nombrar algunos. Zenta tendrá los suyos, Tartagal también, todos encolumnados en el apoyo a Los Pumas frente a Sudáfrica y deseándoles, además, una buena participación en el próximo Mundial.