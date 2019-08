"Chipi" Figallo, un puma antoniano

El entrenamiento de Los Pumas, el cuarto desde que el seleccionado de rugby arribó a Salta de cara al duelo de mañana ante Sudáfrica, no fue uno más. Ayer en las instalaciones del Jockey Club, un gran puñado de fanáticos observó la práctica matutina y entre los asistentes se encontraron varios directivos del Centro Juventud Antoniana.

¿Fueron a fichar un jugador?, por supuesto que no. Pasaron a saludar al antoniano más famoso: Juan Guillermo “Chipi” Figallo, el pilar derecho salteño que forma parte del combinado nacional.

Las autoridades del club de Lerma y San Luis, encabezadas por el presidente Gustavo Klix, le entregaron una plaqueta que rezaba: “El Centro Juventud Antoniana distingue a Juan ‘Chipi’ Figallo como embajador deportivo. Hincha caracterizado de la institución y jugador del seleccionado argentino de rugby ‘Los Pumas’. Salta, agosto de 2019”.

El rugbista no solo aceptó con gusto el diploma, sino que además dialogó varios minutos y hasta compartió algunos mates con los dirigentes Klix, Juan Carlos Palavecino, Patricio Aráoz, “Luchín” Ortega, Juan Barbarán y Javier Russo.

“Gracias a Juventud por el apoyo, a lo lejos los sigo. A las juveniles de fútbol, a mí me tocó con el rugby, les digo que desde Salta se puede, siempre y cuando tengan ganas de trabajar y entrenarse. Sepan que hoy a Salta la ven desde todos lados y con sacrificio y entrega se puede llegar. Les mando un abrazo muy grande, metan esa fuerza y esa garra y sigamos adelante”, expresó el pilar derecho a través de un video difundido por las redes sociales oficiales de la institución antoniana.

La relación entre Klix y Figallo va más allá de la pasión por los colores azul, blanco y marrón. Ambos son formados deportivamente en el Jockey y cuando el titular antoniano debutó en la primera de rugby, el padre del Chipi era capitán de ese equipo.

“Al Chipi lo conozco desde chico, ya era un tremendo cuando yo daba mis primeros pasos como jugador en la primera del Jockey”, dijo el presidente del santo al programa Sin Filtro de Radio Salta.

Al ser consultado por el reconocimiento al jugador de Los Pumas, el titular de uno de los clubes más populares de la provincia dijo: “Figallo es un reconocido hincha de Juventud y quisimos darle un presente”.



Si bien no hay una relación directa entre la institución de la rotonda de Limache con la del barrio Hernando de Lerma, Klix sostuvo que “el 99% de los jugadores e hinchas del Jockey Club son de Juventud”. Y esto tiene una explicación: el histórico rival de los albirrojos es Gimnasia y Tiro, por lo que es prácticamente imposible que alguno de los jugadores de rugby simpaticen por el “millonario” en fútbol.

“Ojalá en un futuro no muy lejano podamos contar con el rugby, como ya contamos con otras disciplinas”, cerró el presidente antoniano.

En su cuenta de instagram @chipifigallo, el pilar derecho mostró los obsequios. y dijo: “Gracias Juventud por el reconocimiento. Vamos el santo”.

No es la primera vez

Figallo tuvo su debut mundialista en Nueva Zelanda (2011) y tras la gran campaña que realizó, regresó a Salta donde los dirigentes del santo le dieron una plaqueta antes de un partido de Juventud en el Martearena.