Justicia archivó la causa por violación contra Neymar, que se dice “aliviado”

La Justicia brasileña archivó por falta de pruebas una denuncia de violación contra el astro del fútbol Neymar, que hoy se dijo “aliviado” por una decisión que lo libra de una “falsa acusación”.

“No voy a decir que estoy feliz, pero sí aliviado”, escribió el futbolista del Paris Saint-Germain en su cuenta de Instagram, un día después que una jueza de Sao Paulo archivara la denuncia presentada por la modelo Najila Trindade Mendes de Sousa.

Será “un capítulo que jamás olvidaré”, principalmente por EL DAÑO que me ha causado a mí, a mi familia y a quienes realmente me conocen”, añadió el delantero.

La justicia archivó la investigación siguiendo un pedido de la fiscalía, que no halló pruebas suficientes para denunciarlo por violación.

La joven brasileña dijo a la policía de Sao Paulo que Neymar la forzó a tener sexo durante un encuentro en un hotel de París el 15 de mayo.

El jugador asegura que se trató de una relación consensuada usada luego para intentar extorsionarlo.

“La cicatriz permanecerá para recordarme que el ser humano es capaz de hacer cosas buenas pero también de hacer cosas MALAS‘, escribió Neymar en la red social.

“Sí, mi mundo se derrumbó y me fui al suelo. Pero como dice una leyenda del jiu-jitsu: para muchos el suelo es el fin de todo, para nosotros es solo el comienzo. Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos quienes sufrieron ese tipo de falsa acusación y PRINCIPALMENTE para cada MUJER que REALMENTE es víctima de este acto”, añadió.

El 30 de julio, la policía de Sao Paulo concluyó que no existen indicios suficientes para acusar a Neymar, quien fue interrogado en una comisaría de la ciudad el 13 de junio.