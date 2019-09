Guiño de Wanda Nara para que Mauro Icardi juegue en Boca

Wanda Nara, esposa y representante del delantero Mauro Icardi, posteó este domingo un sugestivo mensaje que deja abierta la posibilidad de que el goleador, hoy postergado en Inter de Italia, llegue a Boca Juniors hasta fin de año.

La mediática saludó en su historia de Instagram al defensor xeneize Lisandro López, excompañero de Icardi en el club italiano y escribió un mensaje que se interpreta como un guiño para la concreción del pase.

Wanda Icardi (@MauroIcardi’s agent) wishes @lichilopez2 a happy birthday



“We’ll see you soon 💙💛”



👀 pic.twitter.com/jR631mddcl