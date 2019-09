El hombre de River que estuvo en duda hasta último momento dijo que Boca no propuso juego.

"No me lo quería perder al partido, hoy me probaron, respondí bien así que pude jugar", dijo Ignacio "Nacho" Fernández, tras finalmente disputar el supercásico que terminó en empate.

Luego marcó que Boca tuvo un juego defensivo y no quiso ganar. "Vinieron a buscar un empate, no propusieron juego, fuimos el único equipo que quiso ganar, pero no se pudo".

Finalmente sostuvo que "no estuvimos precisos, llegamos claro pero fallamos en los últimos pasos".