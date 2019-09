Otra Vuelta para Fernando Nocetti

Con el clásico Triumph TR3 modelo 1962, el piloto logró la decimocuarta victoria de la tradicional competencia.

La Vuelta de los Valles tiene nombre y apellido: Fernando Nocetti. Ayer, el piloto que compite con el clásico Triumph TR3 modelo 1962, logró su decimocuarta victoria de la tradicional competencia y continuó agrandando su historia porque siempre que corrió, la ganó. Sí, participó en 14 de las 16 ediciones y siempre terminó en lo más alto del podio.

La prueba empezó el viernes a la noche en un parque cerrado, mientras que el sábado salieron desde el Club de Autos de Colección a Cafayate, destino final de la primera etapa.

Los 32 binomios participantes pasaron por San Lorenzo, Coronel Moldes, Ampascachi, Alemanía, en Puente Morales y en la Estancia de Cafayate.

Las categorías fueron: A, B, C, pre-guerra y hubo en pruebas de presóstatos (mangueritas) y regularidad.

Desde Cafayate a Salta se completó la segunda parte de la competencia que finalizó con un almuerzo y entrega de premios en la mencionada institución.

Ayer, tras conocer su nuevo triunfo, Nocetti, quien tuvo de copiloto a Alejandro Bonari, dialogó con El Tribuno y se mostró feliz con el nuevo triunfo logrado.

“Estoy muy contento por mi victoria 14 de la misma cantidad de participaciones. Esta carrera realmente fue muy difícil, muy técnica con pruebas muy rápidas y por eso estoy contentísimo. Ya me puedo morir tranquilo”, dijo entre risas el vencedor de la Vuelta de los Valles.

El Triumph TR3 modelo 1962, es su gran compañero de aventuras, aunque Nocetti anteriormente ganó esta competencia con un Porsche y un Ford Cobra.

“Puedo vender lo que sea, pero este auto (el Triumph) no lo vendo ni loco”, sostuvo.

Sobre la carrera contó: “Fue una de las más concurridas, con gente nueva y muy buenos autos. Cada año se pone más difícil y eso está bueno porque si no es difícil no le encontrás motivo para correr”.

Pese a ser un reiterado ganador, Nocetti aconseja que el resto de los competidores no se den por vencidos, especialmente los más jóvenes. “Yo tenía un ídolo, Bulbarella. Mi ilusión era ganarle y lo pude hacer. Los que corren tienen que motivarse en ganar”.

El piloto cuenta con un gran presente, ya que en mayo obtuvo “La Gran Carrera”, una competencia que según el ganador “dejó maravillados a quienes nos visitaron desde todo el mundo”.



Los otros ganadores

Fernando Nocetti fue el vencedor en la general y la categoría A, pero hubo otros ganadores. En la B: Marcelo Salas; en la C, Jorge Gavenda; el vencedor de pre-guerra, Alfredo Signorelli; prueba de regularidad, Jorge Gavenda; prueba de copiloto, Nicolás Inamoratto. También hubo menciones especiales.