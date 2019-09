Pegini: "Ya es hora de empezar a sumar de a tres”

Central Norte, bien encaminado, pero sin poder alcanzar su propósito, aguarda con paciencia y gran optimismo para lograr próximamente su primera victoria en el Federal A, esa que se le viene negando en dos fechas.

El cuervo, en sus dos presentaciones (visitante y local) hizo los méritos necesarios para ganar, sobre todo el domingo pasado frente Sarmiento de Chaco, pero se tuvo que “conformar” con igualar 0 a 0.

Todo indica, si bien resta mucho por transitar, que los dirigidos por Ezequiel Medrán están por el camino correcto y en cualquier momento llegará la recompensa.

“En lo personal la sensación es positiva por lo que hicimos en equipo. Vamos de menor a mayor, se está viendo lo que estamos trabajando, eso te motiva mucho. No hay que quedarse con esto, ya es hora de empezar a sumar de a tres. Si bien no se perdió, queremos ganar de una vez para acomodarnos en la tabla”, expresó Mauricio Pegini, arquero cuervo, el diálogo con El Tribuno.

Mantener el invicto en el torneo es algo meritorio, pero a la vez el plantel azabache es consciente que necesita una victoria para adquirir mayor confianza. “Tenemos que estar tranquilos y esperar el momento, sé que llegará, hacemos los méritos para eso. Es fundamental la tranquilidad y paciencia. Si te desesperás, perdés”, destacó el Rulo, muy optimista con el futuro del club de barrio norte.

Sin tiempo para lamentos, en Central Norte ya comenzaron a pensar y trabajar en San Martín de Formosa, su próximo rival, al que visitará el domingo.

El franjeado, que tiene como DT a Salvador Ragusa, viejo conocido del fútbol salteño, que sabe sacarle provecho a su reducido campo de juego, se tornó inepugnable en el Federal A pasado.

“Conozco la cancha, es bastante complicada. Tenemos que hacer el trabajo inteligente que nos pide el técnico, cumplir cada uno con su función. Si entendemos bien el mensaje de (Ezequiel) Medrán nos traeremos un buen resultado”, opinó Pegini sobre el complicado rival.

Por último, el arquero de Central Norte advirtió: “Prácticamente en mitad de cancha ya tenés tiros libres cerca del área y hay que estar muy atentos. Un pelotazo del arquero puede terminar en una situación de gol. La concentración juega mucho más en esa cancha, la idea es que en todos los partidos estemos concentrados, pero acá tenemos que meter un plus porque estás atacando y al segundo te tienen en un arco”, proyectó Pegini.