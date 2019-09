Los 5 errores más comunes que se cometen en las app de citas

A pesar de que hace un par de años parecía imposible, hoy hay más parejas que se conocen a través de una app de citas como Tinder, Happ, OkCupid o Match.com que aquellas que se conocieron en un bar o boliche.

Pero si bien ya es habitual su uso y los prejuicios iniciales se han esfumado, los usuarios de estas dating apps comenten errores frecuentemente, sea por desconocimiento o ansiedad para concretar una salida. Y estos errores provocan que la experiencia con la app (y con la persona que se contacta) no sea del todo satisfactoria.

Una de las apps de citas, BlindLove, evaluó el comportamiento de los usuarios y concluyó en un informe cuáles son los 5 de errores más comunes que comenten, pero además incluyó recomendaciones para encontrar el amor online.

Para Blindlove, las biografías, las formas de conectarse por primera vez, cómo se agenda una cita, el lugar donde se concreta y no rendirse ante un encuentro que no generó fuegos artificiales, son fundamentales.

1- Biografías

No leer las biografías de quien te devolvió el Like es un error imperdonable. Tener una primera idea de quién se sentará adelante es probable una de las claves para tener un buen encuentro. Que la foto no te nuble el criterio. Busca personas que sean afines a tus intereses y que busque lo mismo que buscas.

“Si bien puede parecer un detalle menor, las bios dicen mucho sobre la persona. Es lo primero que se lee, la carta de presentación, así que se debe prestar atención e importancia a esto y tratar de, en pocas palabras, describir lo mejor de nosotros, sin caer en frases armadas o demasiado ‘marketineras’” Federico Volinsky, CEO de BlindLove.

2. La primera impresión cuenta

Cómo se inicie la conversación dice mucho. A veces el “Hola” no es suficiente, intenta encontrar algún tema que pueda generar una conversación. Comentar algo de su biografía, una foto, una frase graciosa puede ser más eficaz y generar una charla más fluida.

3. La ansiedad nunca es buena consejera

A pesar de que creas que es una idea espontánea y muestra tu seguridad, no es bueno apresurarse a concretar un primer encuentro . “Esto puede dar la pauta de que no se toma el tiempo para conocer quién está del otro lado, o de que se trate de un fanático de las primeras citas que no se involucra demasiado”, sostiene Volinsky.

4. Elegir un lugar público

Siempre es más seguro encontrarse en un lugar “neutral”, donde puedas tener mayor libertad de acción. También intenta siempre contarle a algún amigo para que sepa dónde vas a estar durante el encuentro.

5. Retroceder nunca, rendirse jamás

Es probable que tengas varios encuentros que no sean como lo esperabas, pero no tienes que dejar de intentarlo. Hay muchos usuarios en las redes y más oportunidades de hacer Match de lo que crees, pues todos los días se suman nuevos usuarios.

Hay muchos peces en el mar (y todos tienen smartphones).