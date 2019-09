Maradona quiere sumar a Osvaldo a Gimnasia

Hasta mañana, debido a la lesión del juvenil Lautaro Chávez, Gimnasia de La Plata tiene la posibilidad de incorporar un futbolista.

Ayer hubo una reunión en la que se definió que Diego Maradona quiere contar con un delantero de área, aunque no encontraban una posibilidad factible. Y, ante la complicada tarea de conseguir un jugador, surgió un sueño.

Daniel Osvaldo, quien tiene 33 años y no juega de manera profesional desde agosto de 2016, es el nombre que comenzó a sonar con fuerza en La Plata.

Osvaldo, quien decidió dejar el fútbol y dedicarse a la música, el año pasado formó parte del plantel del fútbol senior de Talleres de Remedios de Escalada.

El 13 de mayo de 2016 Osvaldo jugó por última vez de manera profesional, cuando se peleó en el vestuario del Parque Central de Montevideo con el DT Guillermo Barros Schelotto y se fue de Boca.

El delantero se fue caliente tras un 1 a 1 con Nacional en el que apenas jugó cinco minutos y prendió un cigarrillo en el vestuario, lo que derivó en la disputa con el entrenador y su separación del plantel.

Por otra parte, el plantel de Gimnasia, bajo las órdenes del DT Diego Maradona, en su cuarto ensayo de la semana y en total hermetismo, trabajó con vistas al encuentro del domingo ante Racing por la sexta fecha de la Superliga.

Maradona busca transmitir su impronta con trabajos ofensivos y defensivos, en el predio deportivo de Estancia Chica.

De cara al duelo ante la academia, Maradona paró su primer equipo.

El elenco que dispuso Maradona formó con: Alexis Martín Arias; Morales, Guanini, Torsiglieri, Licht; Mussis, Ayala; Tijanovich, Comba; Brahian Alemán (García); Pablo Velázquez.

El Diez tiene dos dudas en el once titular para jugar antre Racing: Alemán o Matías García y Velázquez o Claudio Spinelli.