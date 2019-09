El servicio de diálisis, en estado de crisis por pagos atrasados

La Asociación de Centros de Diálisis de Salta y Jujuy (Cepridiasa) alertó ayer en conferencia de prensa sobre el desfasaje de los valores que perciben por la atención a personas con enfermedades nefrológicas, el atraso en los pagos y la inexistencia de un convenio actualizado que proteja a las partes. El ministro de Salud, Roque Mascarello, convocó en tanto a una reunión y aseguró que está garantizada la asistencia a los pacientes.

El presidente de Cepridiasa, Mario Espeche, explicó que son alrededor 1.000 las personas que necesitan el servicio de diálisis. "Es un conflicto muy serio porque el Ministerio de Salud tiene a su cargo a 370 pacientes de la provincia, que se dializan tres veces por semana, durante 4 horas. Pasamos todos los caminos de la negociación y recién hoy (por ayer) recibimos respuestas, así que decidimos informar a los pacientes acerca de lo que está sucediendo", aseguró.

Desde marzo aproximadamente el Ministerio de Salud de la Provincia, IPS e Incluir Salud, programa que depende de la Nación, tienen deudas con los centros de diálisis. "Se envió una carta documento al ministerio para que, a partir del 18 de agosto, cesen las derivaciones de pacientes y que, a partir del 22 de septiembre, reubiquen a los que tenemos nosotros hasta tanto se regularicen los pagos", dijo Espeche.

A las demoras en los pagos por parte de Provincia se suma la situación de la gran volatilidad cambiaria. "Nuestros insumos son el dólares. Nos deben desde marzo, cuando el dólar estaba a 44 pesos. Eso nos quieren pagar y hoy el dólar está a 60 pesos", manifestó Espeche y agregó que en Salta se abonan los montos más bajos del país.

Los centros tienen a cargo a más de 200 técnicos y unos 60 médicos, además del personal que se encarga del traslado y de la comida. Una diálisis toma unas cuatro horas y en ese lapso la atención debe ser integral.

En este escenario, Mascarello se reunió ayer con los miembros de la Asociación de Centros Privados de Diálisis. En el encuentro se acordó la continuidad de los tratamientos a los pacientes salteños. "La atención está garantizada. Hemos informado a los prestadores que la Provincia liberó el pago correspondiente a tres de los cinco meses que adeuda la Nación", comunicó Mascarello.

El programa Incluir Salud, ex Profe, pagó la última cápita en marzo y en todos estos meses los prestadores siguieron dializando a los pacientes. "Agradecemos su predisposición para llegar a un acuerdo común en beneficio de la gente. De esta manera, una vez más, ponemos por encima de cualquier conflicto a los salteños, sin importar si la deuda es de Nación o Provincia", dijo Mascarello.

Además, en la reunión se planteó también la necesidad de que no existan valores diferenciados por el mismo servicio. "La diálisis es la misma para los pacientes sin cobertura social, los que tienen IPS o son tributarios de Incluir Salud, por lo que el próximo paso es avanzar en un convenio marco para que el costo sea exactamente el mismo", indicó Mascarello.

Temor

Angélica Miranda, trabajadora de Radio Popular de Orán, está en el servicio de diálisis. "Yo soy la cacique del Pimpim. Por no tomar agua como corresponde, mis riñones me fallaron y ahora tengo que hacerme la diálisis tres veces por semana hace un año y medio. Yo tengo miedo si nos quitan la diálisis", dijo Angélica. Su hija Josefina padece por la enfermedad de su mamá. "Cuando no le hacemos la diálisis le falta el aire, se hincha toda y se pone a delirar porque tiene miedo a morir", dijo la joven.

Durante la conferencia de ayer se informó sobre la situación a los pacientes. Preocupados, dijeron que esperan que se encuentre una salida definitiva al problema económico.