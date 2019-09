En Salta, los productos femeninos subieron más del doble en un año

Un relevamiento de precios de tampones, toallas higiénicas, protectores diarios y algunos medicamentos, dio como resultado un incremento anual en promedio por encima del doble al registrado en 2018, informa Página 12.

“Es la segunda vez que realizamos este trabajo sobre productos de gestión menstrual, lo que nos permite comparar la evolución de los precios”, dijo a Salta 12 Malvina Gareca, referenta de MuMaLá Salta.

El relevamiento se realizó en supermercados, farmacias y negocios de barrios de la ciudad de Salta, y muestra cómo para una mujer, el precio de estos productos saltó de un promedio de 181 pesos en 2018 a 383 en 2019.

“También se tuvo en cuenta que en el mercado hay una variedad de productos y de costos, que varían según marca y calidad”, subrayó Gareca. En el informe se detalla la variación de precios, que puede ir de los 27 a los 113 pesos en el caso de las toallitas; o de los 43 a los 125 pesos en tampones.

“También hay que hacer la salvedad de que cada mujer tiene sus particularidades en cada ciclo menstrual, lo que genera que varíe la cantidad de productos que utiliza. Aquí hemos tomado una media para poder tener un promedio de lo que gasta una mujer por ciclo menstrual”, aclaró la referenta de MuMaLá.

En cuanto a lo que este gasto representa para una familia tipo, Gareca agregó que sólo en estos productos una familia con dos mujeres “ocupa el 6% de sus ingresos. Siempre teniendo en cuenta el salario mínimo por familia como lo estima el indec”.

“Necesitamos visibilizar que estos productos son básicos, de los cuales no podemos prescindir, por lo que necesitamos políticas públicas que piensen en proveer de manera gratuita o hacerlos más accesibles por parte del Estado”, indicó Gareca, y entre las propuestas plantea la necesidad de incluir una baja del IVA.

En ese sentido Gareca también recordó que con estos gastos indispensables se amplía la brecha entre varones y mujeres, considerando que de base existe una diferencia salarial entre géneros del 35 por ciento a favor de los hombres y una mayor precarización laboral de las mujeres.

Copa menstrual

La semana pasada, el diputado provincial Héctor Chibán (UCR) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que el estado provincial provea la copa menstrual de manera gratuita.

La copa cuenta con ventajas en términos económicos, ya que tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, y ecológicos, al ser un método de recolección, no de absorción, que no genera residuos.

Ante esta posibilidad, Gareca reconoció que “es muy interesante cómo a partir de estos estudios y visibilizar lo que nos cuesta a las mujeres, van surgiendo otros productos de gestión menstrual como son las copas. Que recién ahora se dan a conocer y que no las encontramos en las farmacias ni en supermercados y que muchas veces ante el desconocimiento no accedemos o no nos animamos a usarlas”.

“Es muy buena la propuesta, pero hay que trabajar en la información, en difundir de qué se trata, cómo se usa y sus beneficios. Así como que se puedan conseguir en cualquier negocio de la ciudad”, enfatizó Gareca.