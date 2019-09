Gallardo: “A Maradona le daré un abrazo y le desearé suerte”

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que a fin de mes, cuando se enfrente a Gimnasia LP, se cruzará con Diego Armando Maradona “para darle un abrazo y desearle suerte por todo lo que significa para el fútbol argentino”.

“Lo de Maradona es algo increíble lo que genera y no deja de sorprenderme, dentro de nuestro deporte marcó una era y todos los que amamos este deporte nos sentimos identificados con él por todo lo que nos dio como futbolista”, explicó el DT de River.

En el mismo sentido agregó: “Nos tenemos que enfrentar en unas semanas, lo volveré a ver y le daré un abrazo, le desearé suerte y que pueda darle lo mejor a sus jugadores y a Gimnasia, porque fue increíble todo lo que pasó con su llegada, tanto que no se habló de la semifinal con Boca”.

River visitará a Gimnasia en el Bosque el sábado 28 de septiembre por la octava fecha de la Superliga.

En cuanto a que se juega antes del cruce con Boca, Gallardo opinó: “No tiene nada que ver que sea antes de la primera semifinal con Boca, tenemos camisetas que nos enfrentan, pero él ahora está para darle todo a Gimnasia así que le desearé suerte y que esté bien de salud siempre”.

Además recordó la anécdota de cuando debutó en la selección y tras errar un penal Maradona lo llamó y al respecto contó: “Tenía mucha reprobación de la gente y eso me pesaba, él me llamó y me dio mucho apoyo y me bancó, él siempre hace esas cosas”.