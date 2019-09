Casi 25 mil hinchas, en el debut de Maradona al frente del lobo

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) bonaerense autorizó este viernes la utilización de la capacidad total del estadio “Juan Carmelo Zerillo” el próximo domingo, cuando el astro Diego Armando Maradona debute como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

De esta forma, el encuentro ante el vigente campeón Racing, por la sexta fecha de la Superliga, tendrá 24.526 lugares disponibles para los socios del lobo, únicos autorizados a concurrir.

Además, en un comunicado oficial, el organismo anunció que el estadio del Bosque tendrá la apertura de sus puertas a partir de las 9 -dos horas antes del pitazo inicial- y no se permitirá el ingreso de telones ni pirotecnia.

En lo deportivo, Maradona tendría definido el once inicial que saldrá de entrada para su estreno, donde repetirá el esquema táctico que utilizó en Emiratos Árabes Unidos, al frente del Al Fujairah.

La sorpresa fue la ausencia del mediocampista ofensivo Brahian Aleman durante el entrenamiento en el predio de Estancia Chica.

El once formó con Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Marco Torsiglieri, Lucas Licht; Franco Mussis, Víctor Hugo Ayala; Maximiliano Comba, Matías García, Horacio Tijanovich; y Pablo Velázquez.