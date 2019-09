Nación niega que deba fondos a Salta por obras de viviendas

"Para garantizar la entrega de viviendas a familias salteñas que esperan con ansias su techo propio y ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por Nación referente al pago de redeterminaciones de precios y algunas rendiciones, el Gobierno provincial afrontó la deuda que permitió reactivar la ejecución de más de 2.500 casas".

Con estas palabras, el Gobierno salteño denunciaba públicamente el 30 de agosto último y a través de un comunicado de prensa en la web oficial de la Provincia, una supuesta deuda de Nación que ascendía a 500 millones de pesos.

De visita en la provincia para participar de la entrega de 100 viviendas en Cerrillos el viernes último, el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, aseguró a El Tribuno que "esto no es así", ya que el envío de fondos están al día y que las deudas por redeterminaciones de precios son un asunto entre las empresas constructoras y el Gobierno provincial, que las contrata y fija las condiciones del acuerdo a través de las condiciones de la licitación.

"No existe deuda por viviendas con Salta", insistió Kerr en diálogo exclusivo con este diario y agregó que "en la gestión del presidente Macri, entre la Secretaría de Vivienda y la de Hábitat, a través de sus respectivos planes, hemos transferido a la provincia de Salta seis mil millones de pesos para apuntalar todo lo que tiene que ver con hábitat y desarrollo urbano en general".

Agregó que a esos fondos "hay que sumarle que la Provincia recibe también el dinero del Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), que es de libre disponibilidad y que es una transferencia directa que hace el Estado nacional sobre la recaudación del impuesto a los combustibles".

"Además, el presidente Macri ha devuelto el federalismo a las provincias y les ha transferido la coparticipación", con lo cual "hoy las provincias, como Salta, presentan un superávit fiscal mientras que la Nación sigue arrastrando déficit", remarcó.

En este marco, Kerr manifestó que "lo que plantea el Presidente de la Nación y el ministro (del Interior) Rogelio Frigerio, es que también tenemos que rediscutir qué le corresponde a quién. En términos de números reales nosotros hemos pagado a la Provincia, en lo que va del año, cerca de 300 millones de pesos y tenemos 150 millones más dentro del circuito de pagos que es el número lógico que se presenta en todas las provincias entre presentaciones de certificaciones, liquidaciones etcétera, que van por distintas instancias".

Pero aclaró que "las redeterminaciones, que las empresas constructoras de Salta le puedan reclamar a la Provincia, no es una deuda que nosotros tengamos para con esas empresas. Nosotros no las contratamos".

"He visto que en más de una oportunidad las empresas nos reclaman a nosotros, pero -aclaró- nosotros tenemos un convenio de financiamiento con la Provincia de Salta y le hemos transferido recursos en grandes cantidades en estos cuatro años. La Provincia es la que luego licita las obras y son ellos quienes contratan las empresas constructoras", insistió el funcionario nacional.

Evaluó que "no toda la carga la tiene que soportar el Estado nacional, menos en una ecuación en donde tiene un enorme déficit fiscal, frente a las provincias que son superavitarias".

Además, consideró que el planteo de Salta "podría haber tenido alguna lógica durante la gestión anterior, donde el Estado se arrogaba para sí todos los recursos", pero que "no es el caso de estos cuatro años, en los que la provincia de Salta ha recibido, porque le corresponde por derecho y está bien que así sea, la coparticipación más el dinero proveniente del Fonavi".

"El gobernador (Juan Manuel Urtubey) planteaba, y la verdad que es un gran mérito, que en su gestión se han terminado cerca de 20 mil viviendas. Esas 20 mil viviendas, si pagan una cuota razonable con ajuste por algún tipo de indicador, si la gente efectivamente paga por eso, debería también servir como una caja para financiar nuevas obras de viviendas. Eso es algo que, entre todos, tenemos que rediscutir", analizó Kerr y señaló que "hay que buscar esquemas de cofinanciamiento para las inversiones en materia de obra pública y, en este caso, de vivienda".

El secretario de Vivienda de la Nación expuso que "en estos cuatro años me ha tocado venir muchas veces a la provincia de Salta y tengo que reconocer que su gestión en ejecución de obras, de viviendas y demás, es muy buena; siempre cumplen con los plazos, las obras se entregan y, frente a los problemas económicos que hemos tenido, que uno no los puede desconocer, siempre ha buscado el mecanismo para resolverlos", y "los resultados están a la vista y prueban que podemos trabajar en equipo el Estado nacional, las provincias y los municipios, más allá del color político que, circunstancialmente, cada uno de nosotros reviste".

Procrear

Consultado sobre la situación de las familias que accedieron a viviendas a través del Procrear y de los créditos hipotecarios UVA, el funcionario nacional indicó que durante su estadía en Salta "visitamos a algunas familias que recibieron viviendas de Procrear" y reconocen "que compraron una vivienda a un precio mucho más económico que lo que marca el mercado, obtuvieron una financiación muy buena con un subsidio previo".

Explicó que "frente al problema de la cuota UVA, que claramente no se puede negar, hemos dispuesto ciertas herramientas que creemos que alivianan de alguna manera esa carga", y enumeró: "Un seguro que les hemos dado y hemos pagado la prima nosotros para que la diferencia entre inflación y salario no se les vaya a la cuota y este nuevo congelamiento de la cuota que ha dispuesto el Presidente para los créditos hipotecarios en UVA que aplica a los créditos Procrear para que la devaluación del 12 de agosto no se les traslade a las cuotas de acá hasta fin de año".