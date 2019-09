Padre Méndez: "Gracias a Dios los salteños dieron una muestra de respeto a un acto religioso"

El presbítero Raúl Méndez que causó un revuelo en la Iglesia local luego de declarar que la visita del presidente Mauricio Macri durante la Fiesta del Milagro sería una "provocación", rescató hoy que no hubo incidentes durante la presencia del mandatario.

"La ceremonia se desarrolló bien. Hubo a la llegada y a la salida del Presidente un acto de los partidarios, lo que no me parece que era lo mejor. Pero gracias a Dios quienes estuvieran en desacuerdo fueron muy prudentes, muy sensatos y no empañaron la celebración. De manera que lo yo temía no ocurrió", resaltó en comunicación con el periodista Reynaldo Sietecase.

Sin embargo, consideró que el riesgo de incidentes era una posibilidad: "Era posible que ocurriera porque estamos en una campaña electoral muy dura. Otra vez que vino para un acto y no estábamos en campaña, hubo manifestaciones".

"Gracias a Dios los salteños dieron una muestra de respeto a un acto religioso. Solo los partidarios hicieron consignas pero a un costado y los que no están de acuerdo guardaron silencio", destacó.