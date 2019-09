Sáenz sobre las acusaciones de Estrada: “No lo voy a dejar pasar”

El escándalo político entre Sáenz y Estrada parece no llegar a su fin ya que hoy el propio intendente y candidato a gobernador, Gustavo Sáenz dijo en diálogo por FM Aires que no va a dejar pasar lo ocurrido. “Muchos me dijeron que no le de importancia que es un chico (por Estrada) que recién llega a la política y que no tiene experiencia, pero yo no lo voy a dejar pasar, estas cosas me importan más que la política yo me hubiese solidarizado con él si esto le ocurría”, sostuvo el intendente. Agregó también que si uno pone barbaridades como imputaciones, e injurias en una red social, deberá hacerse cargo.

“Lo que más me dolió fue la falta de sensibilidad. En ningún momento me dijo que lamentaba la agresión, porque a mi hermano casi lo matan, resaltó Sáenz. “Que no le importe que casi matan a una persona sea mí hermano o quién fuere esa parte si me molestó”, remarcó.

Luego dijo que un poco está acostumbrado a este tipo de ataques. “Todo lo que él dice lo vengo escuchando hace un montón en páginas truchas. Evidentemente han tratado de ensuciarme y van a seguir haciendolo .

tengo ninguna imputación y pusimos la municipalidad a disposición de la Justicia.Hay imputados pero ninguno es funcionario municipal, sí hay provinciales que están con él actualmente, sería bueno que le pregunte a ellos”, resaltó.

“Esto pasa todo los límites me parece que hay que terminar con estas viejas prácticas de la política.Dime con quien anda y te diré quien eres, lamento lo que está pasando”, finalizó.