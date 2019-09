Riquelme y su despedida: "No se si estoy preparado"

Juan Román Riquelme confirmó que el próximo 12 de diciembre, en coincidencia con la celebración del Día del Hincha de Boca, realizará su partido despedida como futbolista profesional en el estadio "La Bombonera", aunque admitió que no sabe si está "preparado" para cerrar esa etapa de su vida.

"El partido se va a hacer el 12 de diciembre. Creo que es un día importante para el hincha de Boca, ojalá la pasemos bien y se disfrute al máximo", inició la conferencia de prensa en Don Torcuato.

"Va a ser maravilloso. Pasó mucho tiempo, todavía no sé si estoy preparado para este momento único. Traté de alargarlo lo más que pude para que mi hijo Agustín lo pueda disfrutar, va a ser la última vez que voy a entrar como futbolista a esa cancha tan linda", agregó.

La venta de entradas para la despedida de Riquelme será abierta para socios y no socios de Boca, lo que será anunciado a través de las redes sociales de éste encuentro oficial: TodoSobreRoman10.

"Juego con mis amigos a la pelota, disfruto mucho de jugar con ellos. Estoy muy contento con la vida que tengo, intentaré llegar de la mejor manera. Antes me creía que era Superman, sabía que el domingo lo arreglaba. Me hace sentir muchas cosas lindas volver a hacerlo", completó.

Asimismo, aclaró que habrá que ver si alcanza "con un solo partido o hay que hacer alguno más".

Riquelme, de 41 años, jugó su último partido con la camiseta de Boca ante Lanús, el 11 de mayo de 2014 en "La Bombonera", aunque después, pasó seis meses en Argentinos Juniors y se retiró el 7 de diciembre de ese mismo año, cuando el bicho consiguió su ascenso a Primera División.

El "10" anunció además que ya tiene definidos los dos equipos que jugarán el encuentro: uno será el que ganó la Libertadores 2000/01 y el otro el que obtuvo el máximo trofeo continental de clubes en 2007.

En ese sentido, Riquelme confirmó la presencia de Carlos Bianchi, el entrenador que lo catapultó a su techo futbolístico, dándole la batuta de su equipo.

"Carlos ya está confirmado, él tuvo que ver mucho en esto, porque a partir de esa fecha en adelante estaba a disposición y no podía faltar. Él me tiene mucho cariño, quizás más de lo normal. Ahora que está más grande me lo hace saber más seguido. Él sabe todo lo que yo lo quiero y ese día va a estar él", sostuvo.