Qué le pidió Messi a Riquelme para venir a su despedida

Juan Riquelme dio todos los detalles de lo que será su partido despedida el 12 de diciembre, en la Bombonera. Y también se refirió a la posibilidad de contar con Lionel Messi para este partido final.

"Hablo seguido con él. Hoy lo vi volver a jugar contra el Dortmund, quería jugar en esa cancha. Al final se recuperó y fue muy lindo verlo nuevamente en la cancha", dijo Román sobre Messi, luego habló de las posibilidades de que esté en La Bombonera: "Me pidió que lo haga en la fecha en la que no juega, sería el único que me permitiría que esté por fuera de los muchachos de mi club. Sería maravilloso, ojalá... Sería un sueño ver a Messi con la camiseta de Boca", expresó.

También le consultaron por Diego Maradona, pero su respuesta fue esquiva: "Dije que van a jugar los del 2001 y 2009, después me hubiese encantado que esté. Me hubiese gustado que puedan estar todos". Cabe recordar que Riquelme y Diego rompieron relación cuando Maradona dirigió a la Selección.